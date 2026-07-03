Русија се свртува кон Јапонија поради кризата. Увезува гориво за авиони преку Јужна Кореја

Русија, соочена со криза со гориво по украинските напади врз нејзината енергетска инфраструктура, се подготвува да увезе пратка гориво за авиони со потекло од Јапонија преку трговци, откриваат три добро информирани извори. Тоа е редок потег за голем производител на нафта, кој сега е принуден да се сврти кон увоз за да ги задоволи домашните потреби, пишува Ројтерс.

Комплексен договор преку Јужна Кореја

Пратка од најмалку 200.000 барели гориво за авиони, според два извори, треба да биде натоварена во јапонското пристаниште Чиба во првата половина на јули. Потоа товарот ќе биде испратен во Јужна Кореја, а во зделката се вклучени неколку трговци.

Потоа се очекува горивото да биде префрлено во друг танкер, веројатно преку трансфер од брод до брод во близина на јужнокорејското пристаниште Јеосу, пред да се упати кон Русија. Крајната дестинација на пратката сè уште не е позната. Изворите сакаа да останат анонимни бидејќи не се овластени да даваат изјави за медиумите.

Руското Министерство за енергетика, како и надлежните министерства во Јужна Кореја и Јапонија, не одговорија веднаш на барањата за коментар.

Последици од нападот врз руските рафинерии

Недостатокот на гориво, предизвикан од нападите со украински беспилотни летала врз руските рафинерии и магацини, сè повеќе влијае на секојдневниот живот во Русија. Властите воведоа ограничувања за купување гориво, додека земјоделците предупредуваат дека жетвата може да биде во опасност.

Колку е редок увозот на гориво за авиони, покажуваат податоците од компанијата за следење на бродови „Кплер“, според кои последната таква пратка во Русија е регистрирана во февруари 2022 година. Потоа 22.000 барели беа испорачани од јужнокорејскиот Јеосу до Владивосток.

Во исто време, рускиот извоз на гориво за авиони падна на околу 13.000 барели дневно оваа година, а се извезува главно во Турција. За споредба, минатата година Русија извезуваше околу 30.000 барели од ова гориво дневно, покажуваат податоците на „Кплер“.