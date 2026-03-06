Русија и Украина разменија по 300 воени заробеници

06/03/2026 12:08

Русија и Украина денеска разменија воени заробеници во форматот 300 за 300, објави руското Министерство за одбрана.

Руските медиуми објавија дека ослободените руски војници моментално се наоѓаат на територијата на Белорусија, каде што ја добиваат потребната психолошка и медицинска помош.

Оттаму истакнуваат дека тие потоа ќе бидат однесени во Русија на лекување и рехабилитација во медицинските установи на Министерството за одбрана.

Русија и Украина и вчера си разменија по 200 воени заробеници, потсети руското Министерство за одбрана.

САД и Обединетите Арапски Емирати обезбедија услуги за посредување за време на размената, наведуваат руските медиуми./МИА

Поврзани содржини

Видео од Белата куќа го запали интернетот: Пастори се молат за Трамп
Иранска курдска група нападната со беспилотни летала
САД привремено ќе укинат дел од санкциите за Индија да може да купува руска нафта
Трамп: Иран се обидува да постигне договор, но малку е доцна за тоа
Шведски министер: Европа не може да си дозволи нова бегалска криза
Финската влада планира да ја укине целосната забрана за нуклеарно оружје на нејзино тло
Трамп: Не сум загрижен за зголемувањето на цените на бензинот поради војната со Иран
Војната на Блискиот Исток ја загрозува политичката иднина на Мелони

Најчитани