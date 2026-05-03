„Ролингстоунс“ потврдија дека наскоро ќе издадат нов албум и дека насловот на нивниот следен музички проект е „Foreign Tongues“.

Објавата следи по месеци најави од рок-групата, преку мистериозни постери и разни информации, што ги поттикна гласините дека бендот ќе издаде нов албум – првиот од „Хакни Дајмондс“ награден со Греми во 2023 година.

Откриен е и датумот

Прес Асошиејшн дозна дека Стоунс ќе го издадат својот нов албум на 10 јули, откако членовите на бендот Мик Џегер, Рони Вуд и Кит Ричардс споделија уметнички дела за албумот во саботата, при што секој од нив откри различен дел од корицата. Корицата на новиот албум е во колаж стил што потсетува на ерата „Некои девојки“ – корицата е комбинирана со делови од лицата на Мик Џегер, Кит Ричардс и Рони Вуд на истото лице.

Џегер сподели фотографија со покриен долен дел од корицата, на која се гледа илустрација од неговата уста и брада. Вуд ја сподели средината на корицата, откривајќи ги неговите очи и нос. Ричардс ја заврши сложувалката со споделување на горната половина, која покажува дел од неговата глава – разбушавена коса со шарена марама.

Во петокот, бендот сподели и дел од песна без наслов со своите 4,2 милиони обожаватели во видео од 13 секунди, на кое се наоѓа препознатливото лого на бендот со јазик и усни на подвижна позадина.

Рок икони

Гласините за нов албум првпат се појавија минатиот месец кога низ Лондон се појавија низа криптични пораки, постери и QR кодови. Пред две недели, под псевдонимот The Cocroaches, групата објави винил сингл „Rough & Twisted“, во ограничено издание од само 1.000 примероци, наводно продавано исклучиво во независни продавници за плочи.

Формирани во Лондон во 1962 година, „Ролингстоунс“ имаат долга историја на албуми што се искачуваат на врвот на топ листите и синглови број еден.

Откако долгогодишниот член на бендот Чарли Вотс почина во август 2021 година на 80-годишна возраст, Стив Џордан ја презеде функцијата тапанар, а сегашниот состав го сочинуваат Џегер, Ричардс и Вуд. За време на нивната децениска кариера, Стоунс имаа 14 албуми на првото место и осум големи хитови во Велика Британија. Рок-бендот беше примен во Куќата на славните на рокенролот во 1989 година.