Ристески: Никој во ВМРО не ветил дека ќе го поништи Преспанскиот договор и дека ќе го врати старото име
Пратеникот Петар Ристески тврди дека функционерите од неговата партија не дошле на власт поради ветувањето за укинување на Преспанскиот договор. Тој тврди дека никој во ВМРО-ДПМНЕ не ветил дека ќе го поништи Договорот со Грција и дека ќе го врати старото уставно име.
-Никој никогаш пред граѓаните не го кажал тоа…Една изјава најдете од било кој функционер на ВМРО-ДПМНЕ каде што ова ќе го потврди. Една изјава најдете и јас ќе ви се извинам, рече Ристески во дебатната емисија „24 анализа“, во своето обраќање до портпаролката на СДСМ, Богданка Кузеска.