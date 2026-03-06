Режисерот Питер Џексон ќе добие почесна Златна палма во Кан

Kан – Канскиот филмски фестивал во 2026 година е во фокусот, Парк Чан-вук ќе биде претседател на жирито за натпреварување, а 9 април е одреден како официјален датум за објавување на годинешната програма.

Иконскиот режисер, добитник на Оскар, Питер Џексон ќе ја добие почесната Златна палма на фестивалот „како признание за опус што ги спојува холивудските блокбастери и авторските филмови со извонредна уметничка визија и технолошка дрскост“, според фестивалот. Џексон е, секако, режисерот зад филмските серии „Господар на прстените“ и „Хобит“, како и раните култни фаворити како „Лош вкус“ и „Небесни суштества“, документарецот од 2022 година „Битлси: Вратете се“, римејкот на „Кинг Конг“ и други.

Џексон ќе биде почестен на церемонијата на отворањето на фестивалот во вторник, 12 мај.

Претседателката на фестивалот, Ирис Кноблох, изјави дека фестивалот „му посакува добредојде и ѝ се заблагодарува на режисерка со безгранична креативност која донесе престиж на херојскиот фантастичен жанр“.

Директорот на фестивалот, Тиери Фремо, додаде дека „јасно постои пред и потоа Питер Џексон. Филмот „large-than-life“ е негов заштитен знак, а неговата сеопфатна уметност на забава е особено амбициозна. Тој трајно го трансформираше холивудското кино и неговата концепција за спектаклот. Но, Питер Џексон не е само одличен техничар; тој е пред сè извонреден раскажувач. И непредвидлив уметник: каков ќе биде неговиот следен универзум?“

„Да бидам почестен со почесна Златна палма во Кан е една од најголемите привилегии во мојата кариера“, рече Питер Џексон во изјава споделена од претставниците на Канскиот филмски фестивал. „Кан беше значаен дел од моето филмско патување. Во 1988 година, присуствував на Фестивалскиот пазар со мојот прв филм, „Лош вкус“, а потоа во 2001 година прикажавме претпремиера од „Дружината на прстенот“, кои беа важни пресвртници во мојата кариера. Овој фестивал отсекогаш го славел смелото, визионерско кино и сум неверојатно благодарен на Канскиот фестивал што е препознаен меѓу режисерите и уметниците чија работа продолжува да ме инспирира.“

Почесната Златна палма беше доделена како „Палма на палмите“ во 1997 година со награда за Ингмар Бергман. Неконкурентската награда официјално започна во 2002 година, со награда за Вуди Ален. Џексон се придружува на друштвото на Џејн Фонда, Ањес Варда, Ален Делон, Џоди Фостер, Том Круз, Форест Витакер, Мерил Стрип, Џорџ Лукас, Роберт де Ниро, Дензел Вашингтон и други.