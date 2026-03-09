Прва седница на работната група за изборниот законик

На денешната конститутивна седница на работната група за реформи во изборното законодавство членовите на работната група едногласно го избраа министерот за правда Игор Филков за претседавач на ова тело.

На седницата се дискутираше за деловникот на работа и начинот на работа на работната група. Следната седница е закажана на 23 март, а на членовите на работна група ќе им биде доставен текстот на измените на Изборниот законик кој ќе биде работен документ а го подготви Министерството за правда во јуни 2025 година во кој се вметнати препораките на ОБСЕ/ОДИХР. Министерот за правда Игор Филков изјави дека целта е да се изгради стабилен, кредибилен и инклузивен изборен систем, усогласен со европските стандарди и добрите меѓународни практики.

„Овој процес бара политичка зрелост, дијалог и консензус. Очекувам конструктивна дебата и активно учество од сите членови, затоа што реформите во изборното законодавство се од суштинско значење за демократскиот развој на државата и зајакнување на довербата на граѓаните во изборниот процес“, рече Филков, соопштува Министерството за правда.