Протече од Пентагон: Иран распоредува илјадници дронови, ние немаме капацитет да ги запреме сите

Врховниот американска војска ги предупреди пратениците дека САД можеби нема да можат да пресретнат секој ирански дрон во случај на масовен напад врз американските воени инсталации и средства. Информациите беа презентирани на затворен брифинг на Капитол Хил, а беа објавени од две лица запознаени со дискусиите.

Според нив, претставници предводени од претседателот на Здружениот штаб на американските вооружени сили, генерал Ден Кејн, предупредија дека Иран распоредил илјадници дронови наменети за еднократни напади. Американската војска, посочија тие, има капацитет да пресретне огромно мнозинство од таквите авиони, но не и да ги запре сите.

Затоа американската стратегија во моментов е фокусирана на брзо уништување на местата за лансирање дронови и конвенционалните ракети. Луѓето кои ги открија деталите од брифингот зборуваа под услов на анонимност бидејќи станува збор за чувствителни безбедносни информации.

Иран користи евтини, но деструктивни дронови

Како одговор на американските напади, Иран почна да ги користи своите релативно евтини дронови „Шахед“ за еднократни напади. Станува збор за нисколетечки, бавнолетечки авиони за кои експертите велат дека се потешки за откривање и соборување од конвенционалните системи за воздушна одбрана отколку од балистичките ракети.

Висок функционер на американската администрација тврди дека стратегијата на Иран била да ги принуди САД да ги трошат своите најнапредни пресретнувачи „Патриот“ и „ТХААД“ за одбрана. Сепак, според него, оваа проценка се покажала како погрешна бидејќи американските сили користат различни методи за соборување беспилотни летала.

Сепак, некои демократи во Конгресот изразија загриженост за трошењето скапи пресретнувачи, особено во одбраната од балистички ракети лансирани од Иран. Генералот Кејн, според извор запознаен со дискусијата, ги признал овие загрижености, иако јавно изјавил дека залихите на муниција се доволни.

„Имаме доволно прецизна муниција за задачата што ја имаме, и офанзивно и дефанзивно“, рече Кејн на прес-конференцијата во Пентагон во среда наутро, без да даде конкретни бројки.

САД трошат милијарда долари дневно

Високото темпо на борбени операции се покажа како исклучително скапо. Во раните денови од конфликтот, САД трошеа околу 2 милијарди долари дневно, но таа сума оттогаш падна на околу 1 милијарда долари. Се очекува трошоците дополнително да се намалуваат како што напредува конфликтот, изјави извор запознаен со прелиминарната анализа на Министерството за одбрана на САД.

Портпаролот на Белата куќа не одговори веднаш на барањето за коментар, додека портпаролот на Здружениот штаб одби да разговара за деталите поради безбедносни причини.

Трамп тврди дека залихите се „практично неограничени“

Во понеделник вечерта, американскиот претседател Доналд Трамп изјави на социјалните медиуми дека САД можат да го одржат сегашното темпо на употреба на оружје на неодредено време. Тој напиша дека залихите на муниција од „среден и горен среден дострел“ се „практично неограничени“, но призна дека залихите на оружје од „висока класа“ „не се таму каде што би сакале да бидат“.

На прес-конференцијата во среда, портпаролката на Белата куќа, Каролин Ливит, инсистираше дека Соединетите Држави имаат повеќе од доволно оружје за да водат долгорочна војна со Иран. Таа додаде дека објавата на Трамп всушност била критика на одлуката на администрацијата на Џо Бајден да испрати оружје во Украина.

„Имаме залихи од оружје на локации за кои многумина во светот дури и не знаат“, рече Ливит. „Претседателот сакаше да истакне дека, за жал, четири години имавме многу глупав и некомпетентен лидер во оваа Бела куќа кој даде многу од нашето најдобро оружје за ништо“.