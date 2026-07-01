Просечната нето плата во Хрватска изнесува 1.552 евра

01/07/2026 15:44

Просечната месечна нето плата исплатена по вработен кај правни лица во Хрватска за април оваа година изнесуваше 1.552 евра, што е номинално за 7,9 проценти повисока од претходната година, а реално, или кога ќе се земе предвид инфлацијата, за два проценти, објави во среда Централниот завод за статистика. Меѓутоа, во споредба со март оваа година, просечната нето плата е номинално за 0,2 проценти пониска, а реално за 1,8 проценти.

Највисоката просечна месечна нето плата исплатена по вработен кај правни лица за април 2026 година е исплатена во секторот компјутерска инфраструктура, обработка на податоци, серверски услуги и други информациски услуги, во износ од 3.077 евра, а најниска во секторот за производство на облека, од 986 евра.

Просечната месечна бруто плата по вработен во април изнесуваше 2.180 евра, што е номинално за 9,1 процент повисока и реално за 3,1 процент повисока во споредба со април минатата година. Сепак, во споредба со март, таа е номинално пониска за 0,1 процент и реално за 1,7 проценти.

Највисоката просечна месечна бруто плата по вработен кај правните лица во април 2026 година била во компјутерската инфраструктура, обработката на податоци, серверските услуги и други информативни услуги, во износ од 4.762 евра, а најниската во индустријата за производство на облека, 1.309 евра.

Средната (медијалната) нето плата за април оваа година изнесувала 1.319 евра, што е за 0,2 проценти повисока во споредба со март 2026 година, а за 8,3 проценти повисока во споредба со истиот месец минатата година. Средната плата покажува дека 50 проценти од вработените примаат плата еднаква или помала од медијаната, а останатите еднаква или поголема од медијаната.

Од друга страна, средната бруто плата изнесувала 1.810 евра, што е за 0,3 проценти повеќе во споредба со март 2026 година и за 9,3 проценти повеќе во споредба со истиот месец од претходната година.

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