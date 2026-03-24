Промоција на „Страв од чекорење“ од Ѕвездан Георгиевски

24/03/2026 10:01

Утре (среда, 25 март) во бистрото „Комедија“ во Скопје ќе се одржи промоција на романот „Страв од чекорење“ („Бегемот“, 2025) од Ѕвездан Георгиевски. Промотор на романот ќе биде Војо Љ. Цветановски, пантомимичарски етиди ќе изведе Дарко Вељиќ, делови од романот ќе чита Енџи Николоска, а за музиката ќе се погрижи Костадин Шурбановски.

Ѕвездан Георгиевски (1961) е автор на седум книги (публицистика, романи, раскази) и на дестина преводи. Уредил повеќе зборници, алманаси и списанија. Тој е долгогодишен новинар, уредник и колумнист, а во моментот работи како извршен директор на Фондацијата „Славко Јаневски“.

„Страв од чекорење“ се претставува како роман што го става времето во самиот центар на приказната, не само како околност, туку како физичка и суштинска категорија што дејствува како главен лик. Токму во тоа лежи и неговата необичност. Во книжевноста ретко се случува времето да не биде само рамка во која се движат настаните, туку носечка сила што отвора прашања и го диктира внатрешниот ритам на делото.

 

 

Љутков од Анкара: Се продлабочуваат партнерството и соработката во културата и туризмот меѓу Македонија и Турција
На 26 март во „Бели мугри“ отворање на изложба од Ана Митевска
„Архивски документи“ – изложба на Жанета Вангели во КИЦ во Загреб
Петре М. Андреевски, Тоше, Есма, „Леб и сол“… се на списокот за државно одбележување во 2026
„Рапсодија“ со шведската виолинистка Ава Бахари и диригентката Бар Авни во Филхармонија
Три македонски драми во престижниот избор на Европската мрежа за драма и превод „Еуродрам“
Македониумот во Крушево ќе се заштитува од прокапување, а црквата на Трескавец од влага
Објавен романот „Немам страв“ од Трајче Стамески – психолошки трилер каков што македонската книжевност досега немаше

