Промоција на книгата „Танцот на времето“ од Ели Маказлиева
Во рамки на Саемот на книгата денеска ќе биде промовирано најновото поетско остварување на Ели Маказлиева насловена „Танцот на времето“ во издание на „Бата прес“.
Промотивна реч ќе има проф. д-р Елизабета Бандиловска, а стихови ќе чита и ќе го модерира настанот актерката Софија Насевска Трифуновска.
„Танцот на времето“ е современо поетско остварување кое носи лирска, емоционална и филозофска рефлексија за човековото постоење, минливоста на животот и препознатлива топлина што допира до универзалните теми во животот што брзо и ритмички минува.
– Книгата е ново, свежо поетско остварување во кое авторката со зрела поетска мисла на суптилен и длабоко емотивен начин низ стихови го истражува текот на времето и неговата минливост. Книгата е дело кое преку стихови создава жива сила што го обликува човекот, неговите чувства, спомени и соништа правејќи блискост до широк круг љубители на поезијата. Во два циклуси, преку лирски израз исполнет со сензибилитет и симболика, Маказлиева создава поетски свет во кој минливото добива трајност, а секој миг носи своја внатрешна тежина и значење, велат од „Бата прес“.