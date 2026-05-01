Приведен прилепчанец за измама од над 88.000 евра – лажно ветувал лекување во странство

01/05/2026 09:48

Полициски службеници вчера на граничниот премин Табановце го лишиле од слобода Б.К. (44) од Прилеп, осомничен за сторено кривично дело „измама“.

Како што соопшти денеска МВР, по претходно добиени информации за сторено кривично дело „измама“, Одделот за криминалистичка полиција, во содејство со СВР Струмица – ОВР Валандово, презеде координирани мерки и активности за расчистување на случајот.

Според досегашните сознанија, во периодот од јули до ноември 2025 година, осомничениот, со намера да прибави противправна имотна корист, довел во заблуда лице од Валандово, прикажувајќи лажни факти дека ќе помогне во организирање лекување во странство за неговата сопруга.

Оштетениот во повеќе наврати уплатил вкупно околу 88.300 евра (5.549.200 денари), во меѓувреме, неговата сопруга починала.

Осомничениот е изведен пред судија на претходна постапка во Основниот суд Гевгелија, при што му е изречена мерка за претпазливост. 

Спасувачка акција на автопатот Скопје-Велес: Шест лица спасени од излетано возило
Кривична пријава против полициски службеник, возел под дејство на алкохол и предизвикал сообраќајна незгода
Татко и син ја нападнале снаата
Тројца лични асистенти од Штип наплатувале часови што си ги натпишувале – поднесени кривични пријави
Штекли доби осум години затвор за трговија со дрога
Притвор за 14-годишно момче осомничено дека ја обљубило 13-годишната сестра во Гостивар
Пресуда за Штекли и уште четворицата обвинети во предмет за дрога
Скопски возач на автобус превезувал патници без возачка дозвола

