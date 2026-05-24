МВР, шумската полиција и „Национални шуми“ во акција против кражба на дрва во Арачиново

Заменик-директорот на ЈП „Национални шуми“, Кире Михаилов, информираше дека во тек е голема координирана акција во Арачиново за одземање крадени огревни дрва.

Според неговата објава, во акцијата учествуваат Министерството за внатрешни работи, Шумската полиција – Скопје и Подружницата за шумско стопанство „Бабуна“ – Велес.

Засега нема дополнителни информации за количината на одземените дрва, ниту дали има приведени лица.