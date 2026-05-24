МВР, шумската полиција и „Национални шуми“ во акција против кражба на дрва во Арачиново

24/05/2026 20:02

Заменик-директорот на ЈП „Национални шуми“, Кире Михаилов, информираше дека во тек е голема координирана акција во Арачиново за одземање крадени огревни дрва.

Според неговата објава, во акцијата учествуваат Министерството за внатрешни работи, Шумската полиција – Скопје и Подружницата за шумско стопанство „Бабуна“ – Велес. 

„Имаме голема акција на МВР, Шумската полиција – Скопје и Подружница за шумско стопанство ‘Бабуна’ – Велес, во која се одземаат крадени огревни дрва од Арачиново“, напиша Михаилов.

Засега нема дополнителни информации за количината на одземените дрва, ниту дали има приведени лица. 

