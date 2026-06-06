Прекугранична велосипедска тура околу Охридското Езеро по повод Денот на Европа

Велосипедска тура околу Охридското Езеро ќе се одржи денеска по повод Денот на Европа, а воедно ќе се промовира одржлива мобилност, еколошка свест, здрав начин на живот и граѓанско учество, соопшпти Делегацијата на ЕУ во земјава.

Оваа прекугранична велосипедска тура е заедничка активност на делегациите на Европската Унија во Северна Македонија и во Албанија и се спроведува во партнерство со Европска куќа во Струга и Европска куќа во Тирана.

-Патеката околу Охридското Езеро ги поврзува заедниците преку границите околу една од најважните природни и културни знаменитости во регионот. Велосипедската тура ја истакнува важноста на регионалната соработка и врските меѓу луѓето во градењето позелена и пообединета иднина. Таа симболизира заедничко славење на европските вредности, соработка и одржливост, наведуваат од Делегацијата на ЕУ во Скопје.

По повод настанот, свое обраќање ќе има заменик-шефот на Делегацијата на ЕУ во Паркот на поезијата во Струга во 17 часот.

Програмата за Денот на Европа во 2026 година, претставена под слоганот „Наша Европа. Посилни Заедно “, се организира од Делегацијата на Европската Унија, мрежата на Европска куќа и амбасадите на земјите-членки на ЕУ.