Прекин во водоснабдувањето за корисниците на неколку улици во Скопје

29/04/2026 07:19
Фото: Б. Грданоски

Прекинато водоснабдување денеска ќе имаат корисниците од дел од бул.„Партизански Одреди“ (потегот кај пазар „Буњаковец“), дел од „Дебарца“, дел од „Мирослав Крлежа“, дел од „Коле Неделковски“, дел од „Антоние Грубишиќ“, „Отон Жупанчиќ“, „Радњанска“ и ООУ „Коле Неделковски“.

Прекинот, како што информира ЈП „Водовод и канализација –  Скопје“ ќе биде поради  уличен дефект ф-80 мм на бул.Партизански Одреди 18б.

Водоснабдувањето ќе биде прекинато од 9:00 часот до завршување со санација на дефектот.

Покрај ова, од 10 часот без вода ќе бидат и дел од корисниците на улицата „Багдатска“ и „Атинска“ поради уличен приклучок  на улицата Багдатска во населбата Тафталиџе. 

Поврзани содржини

Без струја дел од ул. „Ленинова“ во Центар, без вода ул. „Качанички пат“ во Бутел
„The Skopje Project“  е книга за минатото на Скопје, но и за неговата иднина
Улицата „Ѓорче Петров“ добива 4 км нови пешачки патеки и зелен коридор
Автобуси на ЈСП по зимски возен ред – градежни работи на рутите
На пладне блокирано пред Собрание – протестираат за данокот на пари заработени во странство
Центар го одбележа роденденот на Горан Стефановски со многу емоции, почит и спомени
Без вода делови од Карпош, Центар и Бутел
Променливо време со дожд, грмежи и температури под нула

