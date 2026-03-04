Прекин на електричната енергија: И Куба во темнина

Прекините на електричната енергија го погодија поголемиот дел од Куба, вклучувајќи го и главниот град Хавана, соопшти во среда националниот синдикат на електричната индустрија на земјата UNE, додека владата на островот, предводена од комунистите, се соочува со зголемен притисок од администрацијата на Трамп.

Куба доживеа серија големи прекини на електричната енергија во последните години, дури и пред САД да ги прекинат испораките на нафта на најголемиот остров во Карибите.

Кубанската влада ја припиша својата економска криза на децениските американски економски санкции.

П онеодамнешниот недостиг на нафта од Венецуела и Мексико поради притисокот од САД ги влоши постојните недостатоци. Владејачкиот синдикат UNE соопшти дека работи на враќање на услугите и дека прекините на електричната енергија го погодиле островот од централната покраина Камагвеј до Пинар дел Рио на крајниот запад, објави Ројтерс.

Термоцентралата Фелтон 1, која се наоѓа во источната кубанска покраина Холгин, останува поврзана со мрежата и протоколите за обновување се активирани, соопшти кубанското министерство за енергетика. Венецуела, главниот снабдувач на нафта за Куба, не испратила пратки од декември. Нејзиниот претседател, Николас Мадуро, беше заробен во американски напад врз нејзиниот главен град на почетокот на јануари, по што САД ја презедоа контролата врз извозот на нафта во земјата.