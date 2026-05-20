Пожарникар ја запроси својата избраничка откако беше „спасен“ на Денот на пожарникарите

Неговите колеги го „спасија“ од зграда во пожар, на показна вежба на Денот на пожарникарите, во Автокоманда, па тој клекна на колено и ја побара за жена својата избраничка пред сите присутни.

Територијалната противпожарна бригада на Град Скопје, заедно со противпожарните единици ширум земјата, денеска го одбележува 20 Мај – Денот на пожарникарството.

Како дел од традиционалните активности, градоначалници и претставници на локалните самоуправи ги посетуваат противпожарните станици.

Прославата во Скопје беше фокусирана на единицата во Автокоманда, каде се оддава признание на пожарникарите за нивната посветеност и пожртвуваност во заштитата на граѓаните и имотите, каде присутни беа градоначалниците на Скопје, Аеродром, Кисела Вода и Гази Баба, како министерот за спорт Борко Ристовски.

„Ви благодариме за секоја непроспиена ноќ, за секој повик на кој сте одговориле без двоумење, за секоја интервенција во која сте влегле со ризик, а сте излегле со спасен живот.