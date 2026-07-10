Пожар на Крит се гаси со хеликоптер

10/07/2026 12:38
Фото: Б. Грданоски

Пожар избувна во селото Ини, во близина на Ираклион на Крит денес околу 11 часот по локално време.

Пожарот се развива далеку од куќите и инфраструктурата, а избувнал во трска и ниска вегетација и се проширил на земјоделско земјиште, објавува Катимерини.

Како што е објавено, мобилизирани се копнени и воздушни сили.

Во гасењето учествуваат 45 пожарникари и 11 возила, а еден хеликоптер помага и од воздух.

Ситуацијата, сепак, се влошува од силните ветрови.

Тимот за истрага на пожарот во Ираклион излезе на местото на настанот за да ги испита неговите причини.

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