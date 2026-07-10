Пожар на Крит се гаси со хеликоптер

Пожар избувна во селото Ини, во близина на Ираклион на Крит денес околу 11 часот по локално време.

Пожарот се развива далеку од куќите и инфраструктурата, а избувнал во трска и ниска вегетација и се проширил на земјоделско земјиште, објавува Катимерини.

Како што е објавено, мобилизирани се копнени и воздушни сили.

Во гасењето учествуваат 45 пожарникари и 11 возила, а еден хеликоптер помага и од воздух.

Ситуацијата, сепак, се влошува од силните ветрови.

Тимот за истрага на пожарот во Ираклион излезе на местото на настанот за да ги испита неговите причини.