Пожар кај Арбанашко, Старо Нагоричане изгореа сува трева, смрека и дабова шума

19/04/2026 13:39

Сува трева, смрека и мешовита дабова шума изгореа вечра кај село Арбанашко во општина Старо Нагоричане, информираа денеска од Територијалната противпожарна единица Старо Нагоричане и од Регионалниот центар за управување со кризи.

-Гореше мешана шума во село Арбаншко, станува збор за плаинско село. Успеавме да го изгасиме по неколку часовна интервенција – изјави команирот на ТППЕ, Далибор Трајковски.

Според информацијата вчера во 16:50 часот село Арбанашко горела сува трева, смрека, мешовита шума. Пожарникарите интервенирале со две противпожарни возила и седум пожарникари, во интервенцијата се вклучиле и припадници на МВР, од Полициската станица Старо Нагоричане. Интервенцијата траела до 20:40 часот.

Враќањето на ДДВ за дизел-горивата на 18 проценти дополнително ќе ги погоди граѓаните, вели Филипче
Нова планинарска патека на Пелистер
Приказни за животните, музички хепенинг… Скопје годинава одбележува сто години од Зоолошката градина
Лажни дојави за бомби го паузираа неделниот шопинг во Ист гејт и Дајмонд мол (фото)
Мицкоски лично ќе гарантирал дека рудникот за антимон нема да загадува
Спасен живот на пациент со трансплантација на црн дроб и подобрен квалитет на живот кај пациентка со трансплантиран бубрег
Најстудено изутринава во Берово минус еден степен, највисока температура во Скопје и Велес – осум степени
Сончево и релативно топло со мала до умерена локална облачност

