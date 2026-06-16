Повторно се активира пожарот во близина на КПУ Велес – Превалец

16/06/2026 17:00

Денеска околу 09:50 часот избувнал пожар на отворен простор во непосредна близина на Казнено-поправната установа Велес – Превалец. Пожарот првично бил ставен под контрола за кратко време, но околу 13:00 часот, поради засилениот ветер, огнената линија повторно се активирала и се проширила во правец на селото Војница, Општина Чашка, информира Центарот за управување со кризи  (ЦУК).

На терен интервенираат екипи на ТППЕ Велес со 10 пожарникари и 3 противпожарни возила, доброволците од ДПД Бабуна, вработени од ЈКП „Тополка“ – Чашка, како и вработени од Шумското стопанство „Бабуна“ – Велес.

Опожарена е површина обрасната со сува трева и нискостеблеста деградирана шума.

Од АМСМ информираат дека околу 14:30 часот, поради зафатениот терен од огнот, сообраќајот на регионалниот пат Р-1312 Велес – село Извор е целосно затворен. Сообраќајот се пренасочува преку селото Горно Оризари.

Поврзани содржини

Двата закони за судството не се реформски, туку дискриминаторски: остра јавна расправа во Собранието
Шефот на амбасадата на Македонија повикан на разговор во бугарското МНР за палењето на автомобилите
Трите деца пронајдени на улица во бесознание прегледани во болница, случајот го следи Центарот за социјални работи – Куманово
Работник на гостиварски Комуналец починал, заглавил во канал за вода
Нѐ очекува натпросечно топло лето, прогнозира УХМР
Потребен е национален систем за управување со земјоделска пластика, а управувањето е клучен чекор кон одржливо земјоделство
Потврдена пресуда: Ковачки ја клеветел Петровска за „хациендата со базен“
АХВ спречи увоз на повеќе од 23,6 тони замрзанто пилешко месо од Бразил

Најчитани