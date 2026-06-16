Потврдена пресуда: Ковачки ја клеветел Петровска за „хациендата со базен“

Пратеничката и поранешна министерка за одбрана, Славјанка Петровска, соопшти дека Апелациониот суд во Скопје ја потврдил првостепената пресуда со која утврдил дека пратеникот Драган Ковачки извршил клевета и навреда во случајот поврзан со обвинувањата за наводно непријавен имот. Петровска вели дека пред три години Ковачки на повеќе прес-конференции јавно ја обвинил дека наводно поседува „хациенда со базен“, која не била пријавен во имотната состојба..

„Тогаш најодговорно тврдев дека не поседувам скриен имот и дека посочениот имот никогаш не бил мој. Но, упорно и континуирано се ширеа лаги и дезинформации со единствена цел да се нарушат мојот углед и чест“, наведе Петровска.

Таа посочи дека, и покрај, како што тврди, обидите на Ковачки да ги одолговлекува судските постапки, вистината излегла на виделина. Според неа, на седницата одржана на 23 април 2026 година, Апелацискиот суд Скопје ја потврдил првостепената одлука за клевета и навреда.

Петровска оцени дека станува збор за „демаскирање на лагите“ со кои, според неа, ВМРО-ДПМНЕ дошла на власт, додавајќи дека политичките конструкции и напади остануваат нивна алатка и денес.

„Вистината може да биде напаѓана, одложувана и извртувана, но на крајот сепак излегува на виделина. Како што дошле со лаги, така и ќе си заминат кога граѓаните ќе одлучат“, порача Петровска.