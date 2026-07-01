Поставување камен-темелник на „Лидл“ во Струмица

Заменик-претседателот на Владата и министер за транспорт, Александар Николоски денеска ќе оствари работна посeтa на општина Струмица.

Николоски, во рамики на посетата, ќе се обрати на свечената церемонија на поставување камен-темелник на продажен објект на „Лидл“ во Струмица, каде ќе присуствуваат и оперативниот директор на на Лидл Северна Македонија Рубријан Хаџиев и градоначалникот на Струмица Петар Јанков.

Вицепремиерот ќе изврши увид во изградба на комунален систем во с. Просениково, каде е предвидено да даде изјава за медиуми.

Од компанијата информираат дека инвестицијата претставува значаен придонес кон локалниот економски развој, отворање нови работни места и унапредување на понудата за потрошувачите, како и можност за продлабочување на соработката со домашните производители.