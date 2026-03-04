Португалија продава на Украина двојно повеќе дронови отколку што некогаш продавала на Русија

Извозот на дронови од Португалија во Украина драматично се зголеми од почетокот на руската инвазија, а продажбата во земјата сега е двојно поголема од онаа што Португалија некогаш ја остварила со Русија. Приходите од продажба на дронови во Украина скокнаа од четири милиони евра во 2022 година на дури 87,3 милиони евра во 2025 година, објави Euronews.

Според податоците цитирани од Jornal Económico, приходите од продажба на дронови во Украина во 2022 година, кога започна конфликтот, изнесуваа четири милиони евра. Следната година, овој износ се зголеми на 23 милиони, а во 2024 година достигна 33 милиони евра. Растот значително се забрза во 2025 година, кога приходите достигнаа 87,3 милиони евра. Главниот португалски извозник на дронови во Украина е компанијата Текевер, со седиште во Калдас да Рајња.

Промена на трговските односи

Овој пораст на извозот, исто така, ги преобликува пошироките трговски односи на Португалија. Помеѓу 2019 и 2025 година, Украина се искачи од 75-то на 36-то место на ранг-листата на португалските извозни пазари. Во исто време, Русија падна од 34-то на 50-то место. Само Куба, која падна за 20 места, и Сирија, која падна за 19 места, забележаа поголем пад меѓу 100-те најдобри извозни дестинации.

Пред војната, португалскиот извоз во Украина беше пет до десет пати помал од извозот во Русија. До 2023 и 2024 година, оваа разлика се намали на околу 10 проценти, а до 2025 година, вредноста на украинските нарачки ќе биде двојно поголема од руските.

Севкупно, украинските купувања од Португалија се зголемија за 110 проценти, ставајќи ја Украина меѓу ретките земји во 100-те најдобри извозни партнери кои бележат двоцифрен или троцифрен раст. Трендот на раст може дополнително да се зајакне благодарение на договорот за заедничко производство на подводни дронови, кој Португалија и Украина го потпишаа во декември.