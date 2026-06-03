Попладне нестабилно време со пороен дожд, грмежи и локално невреме

Под влијание на циклонска активност, денеска попладне, во текот на ноќта и утре времето ќе биде променливо облачно со повремени врнежи од дожд.

Локално ќе биде нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Наместа ќе има поинтензивни процеси во форма на невреме со пообилен пороен дожд (над 20 l/m2), електрични празнења, силен ветер и појава на град.

Во следните денови ќе се задржи променливо облачно време со сончеви периоди во текот на денот. Во сабота на 6 јуни и во понеделник на 8 јуни повторно се очекуваат поинтензивни процеси со пообилен пороен дожд и локално невреме.

Во Скопје, денес попладне и утре ќе биде нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Во делови од котлината ќе има поинтензивни процеси во форма на невреме со интензивен пороен дожд, електрични празнења, силен ветер и изолирана појава на град. Во сабота и во понеделник повторно се очекува нестабилно време.