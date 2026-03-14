Полицаец, две години, силувал малолетно момче во Велес

14/03/2026 15:46
Илустрација (Фото: Б. Богдановска)

Полициски службеник е осомничен за кривично дело „Полов напад и силување“ извршено врз малолетник во Велес. Полицаецот вчера бил приведен, објави телевизија Телма.

-Пријавениот В.К. во периодот од 2024 до 2025 години во повеќе наврати го навел оштетениот (2008) да извршува полово дејствие врз себе си, ни одговорија од МВР.

Момчето станало жртва на 16-годишна возраст, а сега го пријавило случајот.

-Однесувањето на пријавениот (полициски службеник) кај оштетениот во целиот временски период предизвикало чувство на вознемиреност, срам и страв дека доколку се дознае тоа што се случувало ќе има негативно влијание за него, одговоријаа од МВР.

Случајот е во истрага во Обвинителството за гонење организиран криминал и корупција.

