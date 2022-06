Пол Макартни, Брус Спрингстин и Дејв Грол на иста сцена на фестивалот „Гластонбери“

Англија– Публиката на Гластонбери го добија животното изненадување кога на Пол Макартни на сцената му се придружија двајца колеги музички легенди во саботата.

За време на двоиполчасовниот сет на Макартни на фестивалот во Англија, поранешниот Битлс ги наговори Брус Спрингстин и Дејв Грол за настапи, што го означи првиот концерт на вториот по смртта на неговиот долгогодишен пријател и колега од бендот Фу Фајтерс, Тејлор Хокинс, во март.

„Те сакаме“, му рекол 80-годишниот Макартни на Грол (53), според Би-Би-Си.

„Се колнам, никогаш не би пропуштил да бидам овде со тебе, токму сега“, одговори Грол, за Би-Би-Си.

Според Асошиејтед прес, Грол му се придружил на Макартни за изведбите на „I Saw Her Standing There“ и „Band on the Run“, додека Спрингстин (72) рокал на „I Wanna Be Your Man“ и неговиот хит „Glory Days“.

Рол ја опишува првата средба со Мекартни во неговите мемоари „Раскажувач“ од 2021 година, заедно со следната анегдота за тоа како легендарниот англиски музичар еднаш дошол во неговата куќа на вечера и на својата средна ќерка Харпер, која сега има 13 години, и ја одржал првата лекција по пијано кога таа имаше 5 години.

„Имаме вино и пица и се дружиме, и време беше Пол да си оди“, резимира Грол на „The Graham Norton Show“ во октомври 2021 година. „Пол и [неговата сопруга] Ненси заминуваа и имаше пијано. во аголот на собата, а тој едноставно не може да се воздржи“.

„Па тој седнува на клавирот и почнува да ја свири „Лејди Мадона“ … во мојата куќа! – се присети музичарот. „Мојот ум е разнесен, не можам да верувам дека ова се случува. Ова е како најлудиот момент во целиот мој живот.

Зборувајќи за тоа дека Харпер и се придружи на поранешниот член на Вингс, Грол додаде: „Таа никогаш не земала лекција да свири на кој било инструмент во тој момент, и седнала и ги гледала неговите раце. Тие седеле заедно, а тој и покажувал што да свири , и заедно напишаа песна“.

Тапанарот на Foo Fighters, Хокинс ненадејно почина на 25 март во Богота, Колумбија, непосредно пред бендот да се качи на сцената на музички фестивал. Имаше 50 години.

По смртта на Хокинс, Макартни сподели искрена почит на починатиот музичар, кој почина само неколку месеци откако Макартни му помогна да го примат во Рокенрол Куќата на славните.

Макартни објави слика на Инстаграм од себе и Хокинс на сцената на церемонијата за воведување во октомври 2021 година и напиша дека е шокиран од смртта на Хокинс.

„Ненадејната смрт на Тејлор беше шок за мене и за луѓето кои го познаваа и сакаа“, напиша Макартни. „Не само што беше ОДЛИЧЕН тапанар, туку и неговата личност беше голема и сјајна и многу ќе им недостига на сите кои имаа среќа да живеат и работат покрај него“. (АП)