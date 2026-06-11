Починати пациенти на листите за операции, има ли злоупотреби?

Листата на чекање се чисти, имаме пациенти, кои, за жал, веќе не се помеѓу нас и тие треба да се чистат. Вака одговори министерот за здравство Азир Алиу на новинарско прашање какви злоупотреби се прават со листите на чекање и до каде се постапките за утврдување дека некои од лекарите злоупотребуваат, односно бараат мито за да ги оперираат пациентите.

– За листа на чекање – сѐ уште сме во фаза на анализа. Имаме сознанија од пациенти, граѓани, но не можам ништо да кажам јавно бидејќи тоа не ни е доволно. Има примери кога пациент, кој треба да се оперира, се враќа назад бидејќи крвната слика не е доволно добра за да може да се оперира. Пациентот прави крвна слика во друга лабораторија, излегува дека сѐ е во ред, но мора да ги анализираме и да работиме да го детектираме таквиот тип на можни злоупотреби, како тие со листите на чекање. Исто така, листата на чекање се чисти, имаме пациенти, кои, за жал, веќе не се помеѓу нас и тие треба да се чистат, но тоа не можеме ние како Министерство, мора заедно со здравствената институција, фактички тие законски мора да ги чистат и ние да одиме со наши вработени физички таму за да може на самото место да се чисти и да се ажурира – истакна министерот.

Тој беше запрашан и тоа зошто не им се дава на луѓе со траен инвалидитет потврда за тоа.

– Ние направивме работна група помеѓу двете министерства и од таа работна група по неколку состаноци, по мое барање да смениме и закон ако треба, нѐ известија дека законот не треба да се смени во оваа фаза бидејќи тој дава можност за траен инвалидитет. Но ќе треба да се работи повеќе со комисиите за да може тие реално да бидат таму каде што има траен инвалидитет и тоа траен инвалидетет да се одобри. Јас пред две-три недели пратив писма до сите комисии за да може да ги анализираат тие пациенти кои навистина имаат траен инвалидитет да не треба да се појавуваат, туку да имаат решение за траен инвалидитет. По нашите првични анализи, некаде 1,4 милион денари државата троши дополнителни средства затоа што непотребно се враќаат пациентите што треба да имаат траен инвалидитет, а се враќаат во здравствениот систем, што ни создава дополнителни финансиски трошоци – нагласи тој.

Притоа истакна дека ќе има средба со сите комисии.

– Ќе анализираме онаму каде што има законски можности бидејќи тие, на крајот на краиштата, се професионалци. На крајот на краиштата, тие треба да се потпишуваат и да даваат решение за траен инвалидитет. Но, како и да е, некои пациенти имаат очигледно проблеми со здравјето, кое очигледно не може да се подобрува, на пример, ако нема нога, не може да нема траен инвалидитет бидејќи ногата е орган што не расте. Ќе наложам сите комисии да мора да работат според јасно дефинираните правила. Ако не се јасно дефинирани, тогаш ќе направиме законски измени – одговори министерот.