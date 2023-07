Почина Ренди Мајснер, басистот и коосоновач на групата „Иглс“

Ренди Мајснер, американскиот басист и пејач кој ја коосноваше рок групата „Иглс“ почина на 77-годишна возраст, пренесе „Би-Би-Си“.

Информацијата за неговата смрт беше потврдена вчера на официјалната страна на бендот кои го опишаа како „интегрален“ и „инструментален“ во раниот успех на групата што Мајснер ја основаше заедно со Дон Хенли, Глен Фреј и Берни Лидон.

„Неговиот вокален опсег беше неверојатен, како што е забележливо во баладата со негов потпис, ‘Take It To The Limit’“, изјавиле од бендот.

Мајснер почина од компликации предизвикани од хронична опструктивна белодробна болест.

Тој помогна во формирањето на групата во 1971 година, станувајќи водечки вокал на песната „Take It To The Limit“ на која е коавтор. Мејснер исто така придонесе со бујни високи во мега-хитот на групата, „Hotel California“ и „The Best of My Love“.