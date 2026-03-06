Почина поранешниот пратеник Благојче Трпевски, чиј син загина во несреќата на „Дурмо турс“

06/03/2026 13:08

 

Поранешниот пратеник Благојче Трпевски (60) почина вчера. Веста на социјалните мрежи ја сподели екс-премиерот Димитар Ковачевски. Тој упати сочувство до неговото семејство и блиските.

Ковачевски истакна дека Трпевски ќе биде запаметен како исклучително чесен, принципиелен и искрен човек, кој во текот на својата кариера оставил значаен придонес во јавниот живот.

„Денеска нѐ напушти Благојче Трпевски кој ќе го паметиме како исклучително чесен, принципиелен и искрен човек. Беше вистински професионалец и поранешен пратеник во Собранието, човек кој неуморно работеше на реализацијата на патниот Коридор 8 и на развојот на државата. Неговата посветеност, човечност и борба за социјалдемократските вредности ќе останат трајно запаметени“ – напиша Ковачевски.

Семејството на Трпевски беше скршено пред 7 години кога загина нивниот син Јовица Трпевски (25) во сообраќајната несреќа со автобусот на „Дурмо турс“ кај Ласкарци. Тогаш загинаа 13 лица.

Поврзани содржини

Уште три компании за одгледување марихуана ќе останат без лиценци, вели Алиу
Алиу за непотребните кардиолошки интервенции: Лекарите се уште работат, најверојатно наредната недела ќе бидат соопштени деталите
Стефковски ги засука ракавите – тргна неколку коли од калта
Електронско здравствено досие за секој пациент – сите ќе треба да се усогласат
Гази Баба објави повик за субвенции за велосипеди
За даночење на инфлуенсерите ќе треба да се менува правилник или закон
Трајков: Ефективна примена нa законите за сигурен пристап до правда за жените
КСЗД: Ромките се уште дискриминирани на работното место, само 8 проценти од нив се вработени

Најчитани