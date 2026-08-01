По царски рез 19 годишна девојка останала парализирана, Министерството за здравство ќе спроведе вонреден надзор

Министерството за здравство денеска соопшти дека внимателно го следи случајот со 19-годишната пациентка која по царски рез направен во Клиничката болница во Штип останала парализирана.

– Со цел целосно, објективно и стручно утврдување на сите околности поврзани со лекувањето на пациентката, Министерството издаде налог до Државниот санитарен и здравствен инспекторат да изврши вонреден инспекциски надзор. По добивањето на инспекцискиот наод и целокупната медицинска документација, Министерството ќе иницира и стручен надзор над досегашниот тек на лекувањето и постапувањето на здравствените работници и установи вклучени во случајот, стои во соопштението од Министерството за здравство.

Оттаму апелираат да не се изнесуваат предвремени заклучоци сè додека не завршат надлежните постапки.

– За утврдената фактичка состојба и за евентуалните натамошни мерки, јавноста ќе биде навремено и транспарентно информирана, велат од Министерството.

„Слободен печат“ пренесе и изјава од министерот за здравство Сашо Клековски кој вели дека ќе се спроведе вонреден надзор во сите три болници каде се лекувала 19-годишната Станка Михајлова од село Баница бидејќи таа по вториот царски рез кој ѝ бил изведен во Штипската општа болница има параплегија – не може да оди и е во инвалидска количка. Покрај ова, како што вели Клековски, ќе наложи и стручен надзор, што значи дека експерти од областа на гинекологијата, неврологијата и урологијата ќе утврдат дали нивните колеги направиле грешка при царскиот рез од кои е настаната ваква тешка компликација.