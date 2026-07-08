Пицула предложи ЕУ да ја казни Србија

Известувачот на Европскиот парламент (ЕП) за Србија, Тонино Пицула, ја оцени ситуацијата во Србија како многу лоша и ѝ предложи на Европската комисија да го прекине финансирањето на Србија од фондот за План за раст и развој на Западен Балкан, објави телевизијата Н1 од Белград.

ЕП ја разгледа нацрт-резолуцијата за напредокот на Србија во процесот на пристапување кон ЕУ врз основа на извештајот на Пицула, во кој се наведува дека земјата стагнира на европскиот пат поради колапсот на демократијата и владеењето на правото.

Пицула истакна дека постои „агресивна реторика (на официјален Белград) кон ЕУ“ и дека „медиумите немаат слобода, а граѓанското општество е исклучено“. „Владата на Србија рече дека пристапувањето кон Унијата е стратешка цел, но фактите не го потврдуваат тоа“, предупреди Пицула.

Тој го истакна незадоволството на јавноста поради трагедијата во Нови Сад.

Тој додаде и дека „постои голем јаз помеѓу граѓаните на Србија кои се за ЕУ ​​и она што се случува во политичката реалност“, наведувајќи го како пример незадоволството на јавноста поради начинот на кој владата реагираше на смртта на 16 лица на железничката станица во Нови Сад во ноември 2024 година.

„Особено кога станува збор за владеењето на правото, ситуацијата е многу лоша. Сакаме да ја повикаме Европската комисија да го суспендира финансирањето на Србија кога станува збор за Планот за раст за Западен Балкан“, истакна Пицула.

Штиер: Србија нема наскоро да се усогласи со ЕУ

Австрискиот социјалдемократ Андреас Шидер истакна дека сите сакаат Србија да се приклучи на ЕУ, но дека на тој пат има проблем, имено претседателот Александар Вучиќ.

„Додека тој е претседател, земјата назадува во однос на демократијата, слободата на медиумите, транспарентноста, а корупцијата расте. Исто така, Србија и Белград понекогаш се сметаат за марионета на Москва. Ова се доволни аргументи за сериозно да се разговара за замрзнување на идните фондови на ЕУ“, рече Шидер.

Хрватскиот европратеник Давор Иво Штиер оцени дека Србија нема наскоро да се усогласи со ЕУ „бидејќи за тоа нема политичка волја ниту во владата ниту во опозицијата“, објави дописникот на Н1 од Брисел.

ЕУ комисијата ги обнови своите препораки за отворање на кластер 3

Австрискиот европратеник Хелмут Брандштетер рече дека „моделот на Вучиќ е Путин“ бидејќи сега, по неговиот претседателски мандат, тој повторно сака да биде премиер. „Не е прашање на демократија, нашата задача е да им кажеме на луѓето во Србија дека сме на нивна страна. Србите се Европејци како нас, ја сакаме Србија во ЕУ, но автократијата нема место тука“, тврди Брандштетер.

Комесарот за проширување на ЕУ, Марта Кос, изјави дека и покрај сите проблеми со кои се соочува земјата на својот европски пат во однос на владеењето на правото и демократијата, Европската комисија ги обнови своите препораки за отворање на Групата 3 во преговорите со Србија.