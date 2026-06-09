Петгодишно дете ги испило апчињата на баба му – заврши во болница

09/06/2026 13:03
Фото: Б. Грданоски

СВР Тетово информира дека вчера попладне во 18:40 часот, полициски службеници од Полициска станица – Гостивар извршија разговор во Педијатриското одделение во гостиварската болница каде поради труење со лекови било донесено 5 годишно дете од селото Чегране.

Како што информираат, мајката на детето (25 години) рекла дека настанот се случил околу 17 часот, додека таа била на работа, а детето било под надзор на неговите баба и дедо во нивната куќа.

Детето ги зело апчињата на бабата и ги голтнало, по што кај него се појавиле компликации.

Детето во контактибилна состојба било донесено во болница и по укажаната првична медицинска помош, било префрлено на Детската клиника во Скопје.

Поврзани содржини

МВР доби апарати за срцебиење – со нив ќе откриваат скриени мигранти
Мицкоски дава лажни економски ветувања, реагира СДСМ
„Орце Ѓорѓиевски го гази Деловникот и ја замолчува опозицијата, наместо дебата – монолог во Советот“, вели Цаневска-Арсовска
Жената која нелегално наплаќа влезници на „Камени кукли“ била носител на советничка листа од Единствена Македонија
Факултетот за безедност не доставил список, затоа студенти останаа без субвенции за оброк
ООУ „Димитар Поп Георгиев Беровски “ во Хром добива нови осум училници
Уште следната година би можела да почне изградбата на нов Клинички кај ГОБ „8 Септември“
Цаневска: Со какви заслуги „вечниот“ директор на МРТВ, Марјан Цветковски, ја доби фотелјата директор на Фондацијата Скопје европска престолнина на културата 2028

Најчитани