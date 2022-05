Пелоси во Киев: Вашата борба е борба за сите

Украинскиот претседател Володимир Зеленски објави видео од посетата на Киев на претседателката на американскиот Претставнички дом Ненси Пелоси.

– Тука сме во посета за да ви се заблагодариме за вашата борба за слобода. Вашата борба е борба за сите. Затоа, наша обврска е да бидеме тука за вас додека не заврши борбата, истакна Пелоси.

Ukraine's president Zelenskiy has just published video of Nancy Pelosi in Kyiv.

"We believe we are visiting you to say thank you for your fight for freedom," she said. "Your fight is a fight for everyone. Our commitment is to bet here for you until the fight is done."

