Педро Алмодовар ќе снима вестерн, со Итан Хоук во главната улога

Шпанија– Педро Алмодова со децении ја избегнува привлечноста на американските студиски проекти, од „Sister Act“ до „Brokeback Mountain“, и сè уште не му верува на системот.

„Тоа е еден вид контрадикторност“, рече тој за IndieWire за време на интервјуто во неговата канцеларија во Мадрид. „Холивуд сака да донесе надворешни таленти, но не секогаш им дозволуваат да го прават она што го сакаат“.

Деновиве Алмодовар се осврна на таа загатка со тоа што го натера талентот да дојде кај него. Продолжувајќи со неговото навлегување во снимањето филмови на англиски јазик што започна со неговиот краток филм „Човечкиот глас“ од 2020 година во кој глуми Тилда Свинтон, 72-годишниот режисер е на работ да направи уште еден чекор.

„Strange Way of Life“, кој започнува со снимање на крајот на август, ќе ги глумат Итан Хок и Педро Паскал како двоец средовечени пиштолџии во центарот на 30-минутниот вестерн. Голем дел од дејствијата ќе се одвиваат во пустинскиот регион на шпанската област Алмерија, каде што Серџо Леоне го сними славниот филм „Добриот, лошиот и грдиот“, иако Алмодовар не мислеше на приказната како враќање на шпагети вестерните. „Не ги спомнувам свесно тие филмови“, рече тој. „Не знам како ќе биде, освен дека ќе биде мое“.

Алмодовар ја задржа автономијата на своите проекти низ годините со тоа што ги продуцираше со неговата продукциска компанија El Deseo, тим кој го вклучува неговиот брат, продуцентот Агустин. За „Strange Way of Life“, тој доби уште еден партнер во Сен Лоран, чиј главен дизајнер Ентони Вакарело ќе служи како соработник на продуцентот на проектот, како и костимограф. Сен Лоран поддржа неколку неодамнешни кратки филмови и играни од големите филмски работници, вклучувајќи го и „Lux Aeterna“ на Гаспар Ное, кој неодамна беше прикажан во САД „Многу ми е погодно“, рече Алмодовар. „Се чувствувам многу послободно да ги правам работите на англиски на овој начин“.

Тој ја одржа почетната проба за проектот преку Zoom на почетокот на летото. „Тоа беше ужасен начин да се вежба“, рече тој, „но тие работеа“. Сега кога Паскал ја заврши продукцијата на „The Last of Us” на HBO, а Хок ги заврши промотивните обврски за „The Black Phone“, се очекуваше двајцата да се состанат во Шпанија на почетокот на јули за понатамошни подготовки, вклучително и костимите на Сен Лоран. Насловот на краткиот филм потекнува од името на португалската фадо песна на Амалија Родригес, за која Алмодовар рече дека ќе го отвори филмот. „Сите тие песни се многу тажни“, рече тој. „И така живеат овие два главни лика“.

Краткиот филм му дава на Алмодовар уште еден експеримент на англиски јазик пред „A Manual for Cleaning Women“, адаптацијата на расказите на Лусија Берлин што тој сè уште планира да ги режира со Кејт Бланшет како актерка. Во моментов се очекува да започне продукцијата следната година, но се чека долго време: тој го заврши сценариото заедно со уште двајца за време на првото заклучување на пандемијата, но рече дека „Strange Way of Life“ е неговиот моментален приоритет. „Во моментов, ние сме концентрирани на Западот“, рече тој. „Знам како сакам да успеам, но ќе откријам повеќе работи додека снимам“.

Ова не е прв пат Алмодовар да флертува со овој жанр. Можноста да се режира „Brokeback Mountain“ се појави пред да се вклучи Оскаровецот Анг Ли во 2005 година. „Мислам дека Анг Ли направи прекрасен филм, но никогаш не верував дека ќе ми дадат целосна слобода и независност да го направам она што го сакам“, рече Алмодовар. „Никој не ми го кажа тоа – тие рекоа: „Можеш да правиш што сакаш“, но знаев дека има ограничување“.

Сценариото, кое Лари МекМуртри и Дијана Осана го адаптираа од расказот на Ени Проулкс, го немаше степенот на страст што Алмодовар го замислил за двата лика каубојци, кои на крајот ги играа Хит Леџер и Џејк Гиленхал. „Односот меѓу овие двајца момци е животински“, рече Алмодовар. „Тоа беше физичка врска. Ударот на филмот доаѓа кога тие треба да се разделат, а Хит Леџер открива дека не може да размислува за заминување. Тоа е силно откритие. Но до тој момент тоа е животинско и за мене беше невозможно да го има тоа во филмот бидејќи беше холивудски филм. Не можеше овие двајца момци да се е… цело време“.

Тој беше воздржан да открие премногу детали за приказната, но рече дека Хок игра шериф по име Џејк, додека Паскал ќе биде пиштолџија Силва, а ликовите живеат на спротивставените страни на пустината. Двоцот не се видел 25 години. „Значи, еден од нив патува низ пустината за да го најде другиот“, рече Алмодовар. „Ќе има пресметка меѓу нив, но навистина приказната е многу интимна“. Може ли да биде… романтично? Алмодовар се насмевна. „Можете да погодите“, рече тој. „Мислам, машкоста е една од темите на филмот“.