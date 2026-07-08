Остра резолуција на Европскиот парламент за Србија

Европскиот парламент денес усвои резолуција во која се оценува дека Србија постигнала ограничен или никаков напредок во многу поглавја од преговорите и повторува дека преговорите за пристапување во ЕУ треба да напредуваат само врз основа на мерлив и одржлив напредок, особено во областите на владеењето на правото, борбата против корупцијата и организираниот криминал, независноста на судството, слободата на медиумите и реформата на јавната администрација.

Резолуцијата, напишана од известувачот на ЕП за Србија, Тонино Пицула, беше усвоена со 468 гласови „за“, 116 „против“ и 79 „воздржани“.

Пратениците усвоија амандмани со кои се изразува жалење за кампањата за лажно обвинување на учесниците на протестот на 15 март 2025 година во Белград за симулирање на употреба на „звучен топ“, осудувајќи ги обвинувањата против пратениците за ширење лажни вести за протестот и изразувајќи загриженост за соработката на владејачката партија во Србија со Комунистичката партија на Кина.

Амандманите ги поднесе известувачот за Србија, Тонино Пицула, во име на социјалистите и демократите, заедно со европратеникот Владимир Пребилич во име на Зелените.

„Европскиот парламент ја осудува кампањата на заплашување на мирни студенти, новинари и активисти од страна на српските власти, која се потпира на контроверзен извештај на Руската Федерална служба за безбедност (ФСБ) за лажно да ги обвини демонстрантите за употреба на звучен топ за време на протестот на 15 март 2025 година на плоштадот Славија во Белград“, се наведува во амандманот.

За време на вчерашната дебата на пленарната седница на Европскиот парламент за овогодинешниот извештај за Србија, Пицула изјави дека напредокот на Србија во реформите важни за членството во ЕУ е значително забавен и дека има назадување во неколку клучни области, особено во владеењето на правото.

Тој додаде дека иако српските власти продолжуваат да го претставуваат членството во ЕУ како стратешка цел, постапките на нејзиното политичко раководство „честопати не го потврдуваат тоа“ и дека нема напредок во истрагата за фаталното уривање на настрешницата на влезот на железничката станица во Нови Сад на 1 ноември 2024 година.

Пицула изјави дека извештајот на Европската комисија ја повикува Србија, поради неисполнети обврски или недостаток на резултати, особено во областа на владеењето на правото, да ги суспендира идните плаќања од Инструментот за реформи и раст за Западен Балкан и да ги репрограмира за зајакнување на судските реформи, борбата против корупцијата, независните медиуми, организациите на граѓанското општество и независниот културен сектор.

Во него се повторува потребата Србија јасно и доследно да ја демонстрира својата геополитичка ориентација кон ЕУ, вклучително и целосно усогласување со заедничката надворешна и безбедносна политика на ЕУ, особено со рестриктивните мерки воведени од ЕУ во контекст на руската агресија врз Украина.

Во врска со Косово, се потсетува дека нормализацијата на односите со Косово и спроведувањето на обврските од дијалогот остануваат составен дел од европската перспектива на Србија и се повикува на целосно спроведување на Бриселскиот и Охридскиот договор. (Бета)