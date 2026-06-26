Остар пад на цените на нафтата, трговците се фокусираат на перспективите за снабдување

Цените на нафтата продолжија да паѓаат во петокот, додека инвеститорите ги следеа случувањата во конфликтот на Блискиот Исток, проценувајќи дали неодамнешните дипломатски напори ќе го намалат ризикот од прекини во синџирот на снабдување, пренесува Сеебиз.

Меѓународните референтни фјучерси за суровата нафта Брент за август паднаа за 2,03% на 73,73 долари за барел. Фјучерси за суровата нафта од Западен Тексас Интермедијард за август паднаа за 2,11% на 70,4 долари за барел.

Американски функционер изјави за MS NOW дека Иран стои зад нападот врз товарен брод покрај брегот на Оман во Ормускиот теснец. Бродот пловел под сингапурското знаме, според Волстрит журнал. Британската трговска морнарица соопшти дека нема жртви или штети врз животната средина на бродот.

„По лансирањето на планот за евакуација на ММО, во кој веќе беа успешно евакуирани неколку бродови, решив привремено да го прекинам неговото спроведување за да потврдам дека потребните безбедносни гаранции остануваат на сила за бродовите на нашата листа за евакуација и за сите оние во регионот“, рече Арсенио Домингез, генерален секретар на Меѓународната поморска организација.

Во меѓувреме, тензиите на Блискиот Исток остануваат високи, а Иран и САД се во конфликт околу користењето на средствата опфатени со меморандумот за разбирање меѓу двете земји.

Претходно во четврток, претседателот на иранскиот парламент ги отфрли тврдењата на администрацијата на Трамп дека замрзнатите средства на Исламската Република ќе бидат искористени за купување американски земјоделски производи.

Сепак, американските претставници инсистираа дека сите ослободени средства ќе останат предмет на одобрување од САД.

„Како што објави потпретседателот Џ.Д. Венс оваа недела, ако иранските средства бидат ослободени, тие ќе бидат искористени за купување американски земјоделски производи за да се прехрани иранскиот народ“, рече американскиот претставник.

Скот Нејшнс, претседател на Нејшнс Индексес, изјави за „Squawk Box Asia“ на Си-Ен-Би-Си дека „сè уште има толку многу што може да се доведе во прашање во врска со самиот договор“.

„Мислам дека сме претерано оптимистични бидејќи ништо не е навистина решено, а Иран знае дека ја имаат светската економија таму каде што ја сакаат ако сакаат да го затворат теснецот“, додаде Нејшнс.

Во меѓувреме, ОПЕК се соочува со можноста за уште едно излегување од својот втор најголем производител, откако Обединетите Арапски Емирати го напуштија картелот во мај. Ирак наводно бара поголема производствена квота од картелот и ѝ кажал на групата дека би можел да ја напушти доколку не бидат исполнети неговите барања.