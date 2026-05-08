Општина Карпош: Лукровски е на боледување, не дава оставка

08/05/2026 16:06
Фото: Б. Грданоски

Општина Карпош ги демантира наводите дека градоначалникот Сотир Лукровски си има поднесено оставка. Тој во овој момент користи боледување и е привремено отсутен поради здравствени причини, за што замолуваме за разбирање. Уверуваме дека Општина Карпош продолжува да функционира непречено, со целосен капацитет и посветеност кон потребите на граѓаните.

Согласно законските процедури, надлежности привремено ќе ги извршува членот на Советот, Неделчо Крстевски. Општина Карпош апелира до јавноста и медиумите за разбирање и почитување на приватноста на градоначалникот и неговото семејство во овој период.

 

Лукровски се пишмани – не сака да е градоначалник, ВМРО-ДПМНЕ притиска да не дава оставка

Поврзани содржини

Симулациска вежба во Тетово: Медицински сестри, Црвен крст и пожарникари демонстрираа спасување на повреден мотоциклист
Злато и две бронзи за Македонија на Балканска математичка олимпијада
Без партиска книшка нема вработување на државно – жестока дебата меѓу студенти и пратеници од Битола
Општините ќе покриваат трошоци за изборите, место да ги празнат контејнерите
Жичницата на Водно нема да работи цело лето, вели Ѓорѓиевски
Лукровски се пишмани – не сака да е градоначалник, ВМРО-ДПМНЕ притиска да не дава оставка
Захариев: Можен недостиг на шприцеви, ракавици и контрастни средства во штипската болница, поради кризата во Иран
„Генералка викенд“ во Аеродром – прозорецот стои

Најчитани