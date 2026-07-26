Општина Босилово: Заради заматување да не се пие водата од хидросистемот „Иловица“

26/07/2026 19:57

Заради појава на заматување на водата од хидросистемот „Иловица“, ги информираме корисниците на водоснабдителниот систем „Иловица“ дека водата не треба да се користи за пиење до понатамошно известување, соопштија од Општина Босилово.

-ЈКПД „Огражден“ – Босилово од утре ќе врши испуштање на водата и перење на водоснабдителниот систем. Исто така, денес се земени примероци од водата за анализа од страна на акредитирана лабараторија. За резултатите од анализите ќе бидете дополнително известени, се наведува во соопштението на локалната самоуправа.

Се додава дека соопштението се објавува со цел за превентивна заштита на здравјето на граѓаните.

Поврзани содржини

Преземените мерки на Македониумот имаат исклучиво превентивна заштитна функција, се брани „Завод и музеј-Прилеп“
Полскиот урбанист Циборовски доби спомен-плоча за неговиот придонес во обновата на Скопје
Одлуката на УНЕСКО за Охрид е резултат на робусна, интензивна дипломатска активност, вели Мицкоски
Мицкоски вели утре технички исправна вода во Гостивар . Кој да му верува?, се прашува СДСМ
ЦУК: Пожарот во парк-шумата Гази Баба е ставен под контрола
Скопје ќе добие нова комунална опрема и електрични автобуси, најави Мицкоски
Клучката кај Момин Поток ќе биде завршена до Нова година
Пожар избувна во парк шумата Гази Баба – Скопската пожарна на терен

Најчитани