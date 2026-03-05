ОН: Ниту една земја во светот не постигнала целосна правна еднаквост за жените

Ниедна земја во светот не постигнала целосна правна еднаквост меѓу жените и мажите, изјави вчера претставник на Обединетите нации пред Меѓународниот ден на жената.

Сара Хендрикс, директорка на одделот за политика на ОН за жени, им изјави на новинарите во Њујорк дека напредокот постигнат во области како што се заштитата од насилство, еднаквоста во семејното право и заштитата од дискриминација е поткопан во многу земји.

Повеќе од половина од земјите во светот не го дефинираат силувањето врз основа на согласност, рече таа.

Неказнивоста е премногу честа појава

Во 74% од земјите, детските бракови остануваат легални, додека 44% од земјите немаат закони што бараат еднаква плата за работа со еднаква вредност.

Само во последните две години, процентот на жени и девојки меѓу жртвите на сексуално насилство поврзано со конфликти се зголеми на 87%, рече Хендрикс.

„Неказнивоста е премногу честа“, рече таа, додавајќи дека многу жени и девојки се плашат од последиците од пријавувањето на вакви злосторства.