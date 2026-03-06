ОН: Најмалку 50.000 Сиријци избегале од Либан

Најмалку 50.000 Сиријци избегале од Либан поради израелските напади, соопшти Меѓународната организација за миграција на Обединетите нации.

Организацијата забележа дека бројката не ги вклучува оние за кои се верува дека избегале вчера, откако Израел нареди евакуација на целото население од јужните предградија на Бејрут, објави Ал Џезира.

Пред падот на сирискиот претседател Башар ал-Асад минатата година, Либан беше дом на повеќе од еден милион сириски бегалци кои бегаа од граѓанската војна во земјата