Охрид нa 25 јули ќе стане место каде звукот ќе добие поинаква форма – гостува светскиот диџеј Махмут Орхан



На 25 јули, стадионот „Билјанини извори“ во Охрид ќе стане место каде звукот ќе добие поинаква форма.Токму таму, еден од најпрепознатливите артисти на глобалната електронска сцена – Махмут Орхан ќе го донесе својот уникатен музички потпис и звук што ја движи публиката ширум светот.

Во изминатата деценија, неговото име е дел од најголемите и највлијателни сцени во светот. Од Tomorrowland и Coachella, до Untold и Exit Festival, како и легендарните клубски адреси како Pacha Ibiza, каде постојано ја потврдува својата способност да ја освои публиката, без разлика на просторот или континентот.

По високо оценетиот албум Pangea од 2024 година, Orhan продолжува да привлекува внимание со впечатливи изданија како Saskin и Mueva, потврдувајќи ја својата способност да ги спои современите електронски ритми со мелодии инспирирани од различни култури. Токму таа фузија му носи глобална публика која не го следи само како диџеј, туку како артист со јасен музички идентитет.

Омилен на фестивалската публика, Махмут Орхан повторно и повторно ја освојува сцената со енергични и импресивни настапи, без разлика дали станува збор за масовни фестивали или ексклузивни клубски простори. Неговото присуство носи интензитет што ја трансформира атмосферата и создава чувство на заедништво помеѓу илјадници луѓе.

На 25 јули, за македонската публика подготвува специјално креиран сет, внимателно осмислени визуелни ефекти и целосно аудио-визуелно доживување. Очекувајте продукција на највисоко ниво, во еден од највпечатливите простори во Охрид.