Огромна експлозија во воена фабрика близу Москва (ВИДЕО)

Огромна експлозија се случи во фабриката за оптичко-механички погон „Загорск“ во близина на Москва. Фабриката имала договори со руското Министерство за одбрана и е дел од „Швабе Холдинг“, кој произведува термички слики, ласери за далечина. пиротехнички сретства и други слични производи. „Швабе холдинг“, пак, е дел од руската државна корпорација „Ростек“ која опфаќа околу 800 претпријатија, кои заедно формираат 15 холдинг компании, главно во одбранбено-индустрискиот комплекс.

Оваа конкретна фабрика во „Загорск“ веќе беше во пламен на 9 јуни 2022 година, како што пишува Defence Express, кога настана пожар на покрив од производствен простор.

The factory had contracts with the Russian Ministry of Defense. It is part of Shvabe Holding, which is producing sights, thermal imagers, laser rangefinders, and other similar products.… pic.twitter.com/BTPMd8cxvy

A huge explosion was reported in Zagorskiy Optical and Mechanical plant near Moscow

Поради силна експлозија искршени се прозорците на соседните згради. По експлозијата е најавена целосна евакуација, додека на локацијата пристигнале воени сили и началникот на округот, пренесуваат руските медиуми. Рускиот медиум ТАСС пишува дека „човечкиот фактор“ бил причина за експлозијата. Самата експлозија наводно се случила во хангарот со пиротехнички средства.

Во исто време, рускиот Телеграмски канал Чека-ОГПУ тврди дека разговарал со вработените во една од работилниците кои велат дека нешто влетало во неа.

„Нешто полета. Прво се слушна свиреж, потоа светна светлината и експлозија… Таму беа [чувани] и магнезиум и барут“, изјави вработен.

There has been a massive explosion at the Zagorsk Optical and Mechanical Plant near Moscow.

The plant is one of the main producers of military optics for the Russian Army.

