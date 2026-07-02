Одложено сослушувањето на сведоците во случајот „Пулс“ поради доверливи документи

Со изведување материјални докази денеска продолжи судењето против деветтемина полициски службеници обвинети во врска со пожарот во дискотеката „Пулс“ во Кочани, додека испитувањето на сведоците беше одложено поради потребата од утврдување на статусот на повеќе класифицирани документи предложени како докази во постапката.

На почетокот на рочиштето, Судот соопшти дека од Министерството за внатрешни работи е доставен извадок од Правилникот за систематизација на работните места со ознака „строго доверливо“, иако претходно било побарано да се разгледа можноста за декласификација на описот и пописот на работните места за потребите на постапката. Судот информираше и дека е доставен извештај изготвен од Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди за периодот од март до јули 2023 година, кој исто така е со ознака „строго доверливо“.

Адвокатот на одбраната, Бранко Колев, реагираше на статусот на овие докази пред испитувањето на сведоците и побара појаснување дали овие документи се декласифицирани и дали одбраната ќе може да поставува прашања до сведоците во врска со нивната содржина, имајќи предвид дека тие постапувале согласно наведениот анекс-план.

– Во доказите на ЈО се доставени анекс планови за постапување на СВР Штип и ОВР Кочани, во кои документи стои „доверливо достапно само за полициски службеници“. Со оглед дека немаме информација дали овие информации се декласифицирани и се изведени како доказ, а сведоците кои денеска треба да бидат истражени пред судот постапувале веќе по ваков анекс план од 03.03.2023 година, барам од застапникот на обвинението да се произнесе дали овие докази се декласифицирани, дали се изведени и дали ние како одбрана имаме право да поставуваме прашања на овие сведоци по анекс планот – посочи Колев.

На ова, јавната обвинителка Спасенка Андонова, побара од судот дополнително време за, како што рече, проверка на статусот на документите.

– Во моментот не располагам со податок дали во текот на пертходната постапка е извршено рекласифицирање на категоријата на доказите кои што се наведени како во листата на докази на ЈО така и на оние докази кои што се дадени на одбраната во форма на УСБ стик. Доколку судот дозволи би побарала одреден временски период, барем до следното рочиште, за официјално да се обратам до органот којшто се јавува како создавач на ваквите документи да се произнесе на оваа околност, особено затоа што истите се доставени како докази на веќе поднесена кривична пријава – посочи Андонова.

Поради потребата Обвинителството официјално да се обрати до надлежните органи за декласификација на информациите, предложените сведоци беа ослободени од денешното рочиште и презакажани за следната расправа.

Во продолжение на рочиштето, јавната обвинителка Андонова, пристапи кон изведување на материјалните докази, при што беше презентиран фото-албум со 30 фотографии, кои го прикажуваат паркинг-просторот пред дискотеката „Пулс“, сообраќајната сигнализација, како и ширината и габаритот на околните улици и паркиралиштата пред маркетот „Стокомак“ и хотелот „Национал“.

Обвинителството презентираше и извод од банкарска сметка на лицето Дејан Јованов за периодот од јануари 2022 до март 2025 година. Според презентираните податоци, евидентирани се повеќе безготовински приливи од правниот субјект „ММММ Кафе ДООЕЛ Кочани“, меѓу кои и износи од 300.000 и 400.000 денари во декември 2022 година, како и повеќекратни месечни приливи од над 30.000 денари во втората половина на 2023 година.

Судскиот процес го води судијката Ленка Давиткова, додека обвинението го застапува обвинителката Спасенка Андонова.

Обвинението, поднесено од ОЈО-ГОКК, ги товари деветтемина за злоупотреба на службената положба. Според обвинението, тие во период од една година не ги презеле потребните службени дејствија и проверки поврзани со јавната безбедност и сообраќајните услови, кои биле клучни за издавање лиценца за работа на дискотеката.