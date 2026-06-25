Од Исланд до Македонија: Потрошувачки цени низ Европа, кои земји се најскапи, а кои најевтини?

Од Исланд до Северна Македонија, потрошувачките цени драматично варираат низ Европа. Новите податоци на Евростат покажуваат каде секојдневните стоки и услуги чинат најмногу – и зошто самите цени не ја раскажуваат целата приказна.

Истата потрошувачка кошничка може да чини речиси четири пати повеќе во зависност од тоа каде се наоѓате во Европа. Но, кои земји се најскапи и како можат да се споредат праведно?

Индексите на ценовни нивоа на Евростат го даваат одговорот. Тие ги споредуваат трошоците за потрошувачките стоки и услуги во секоја земја со просекот на ЕУ.

Едноставно кажано, ако истата кошничка стоки и услуги чини просечно 100 евра низ ЕУ, колку би чинела таа кошничка во секоја земја?

За да ја направи споредбата репрезентативна, Евростат ги базира индексите на годишните национални просечни цени за повеќе од 2.000 стоки и услуги.

Постојат два начина за мерење на цените. Едниот гледа само на тоа што домаќинствата трошат директно, додека другиот вклучува и јавно финансирани услуги како што се здравствената заштита и образованието.

Оваа статија ја користи пошироката мерка, позната како Вистинска индивидуална потрошувачка (AIC), за која Евростат вели дека е посоодветна за меѓународни споредби. Графиконот ја вклучува и мерката за потрошувачка на домаќинствата (HFCE).

Ценовско ниво од 100 се совпаѓа со просекот на ЕУ. Резултат над 100 значи дека земјата е поскапа, додека оној под 100 значи дека е поевтина.

Овие бројки споредуваат само цени. Тие не ги земаат предвид нивоата на приходи, што значи дека поскапата земја не е нужно помалку прифатлива за нејзините жители.

Значи, кои земји се најскапи и најевтини?

Во рамките на ЕУ, јазот е впечатлив. Луксембург е на врвот на листата, додека Романија има најниски цени. Потрошувачките цени во Луксембург се 2,5 пати повисоки отколку во Романија.

Кога се вклучени земјите-кандидатки за ЕУ ​​и членките на ЕФТА, Исланд станува најскапата земја, а Северна Македонија најевтина, зголемувајќи го јазот на 3,7 пати.

Општо земено, Западна и Северна Европа имаат тенденција да имаат повисоки нивоа на цени, додека Централна и Источна Европа остануваат поевтини.

Цените и заработката ја раскажуваат целата приказна

Исланд е 83,7% поскап од просекот на ЕУ, а Швајцарија 81%.

„Бројките секогаш треба да се читаат заедно со заработката. Она што е важно за животниот стандард не е дали цените се високи, туку што локалната плата купува локално – куповната моќ, а не само цената“, изјави за Euronews Business професорот Роберт Инклар од Универзитетот во Гронинген.

На пример, тој забележа дека Швајцарија изгледа скапо, но швајцарските плати се доволно високи за куповната моќ таму да биде меѓу најсилните во Европа; истото ниво на цени за многу пониска плата би се чувствувало многу поинаку.

Данска (40,2%), Ирска (39,6%) и Норвешка (38,4%) се исто така меѓу најскапите земји во Европа, околу 40% над просекот на ЕУ.

Следат Шведска и Финска, но нивните индекси се релативно пониски. Цените се 28,4% повисоки во Шведска и 26,1% повисоки во Финска од просекот на ЕУ.

Во Холандија, потрошувачот плаќа 120,4 евра, во Австрија 119 евра, а во Белгија 118,1 евра за истата кошничка на стоки и услуги, што во просек чини 100 евра во ЕУ.

Како се рангираат најголемите економии во Европа

Меѓу четирите најголеми економии во ЕУ, Германија е најскапа, со цени за 9,1% повисоки од просекот на ЕУ, додека Шпанија е 8,9% поевтина. Тоа значи дека едно лице би платило 18 евра повеќе во Германија отколку во Шпанија за истата кошничка.

Франција (106,4) е малку над просекот на ЕУ, а Италија (98) е малку под него.

На другиот крај од рангирањето, цените се значително пониски во поголемиот дел од југоисточна Европа.

Во Северна Македонија, кошничка од 100 евра според просекот на ЕУ би чинела само 49,7 евра, помалку од половина.

Исто така, би чинела 52,2 евра во Турција, по што следат Босна (55,7 евра), Романија (58,9 евра) и Бугарија (60 евра). Овие земји се најмалку 40% поевтини од ЕУ.

Црна Гора (61), Србија (62,5), Албанија (65,7), Полска (71,1) и Унгарија (71,6) се исто така меѓу поевтините земји, со цени најмалку 25% под просекот на ЕУ.

Земјите кои се исто така поевтини од просекот на ЕУ се Хрватска (76,3), Словачка (81,4), Литванија (81,4), Чешка (82), Грција (84) и Португалија (85,3).

Што ги предизвикува разликите во нивоата на цените?

„Најголемата причина зошто цените се разликуваат низ Европа е тоа што платите се разликуваат, а платите се поврзани со продуктивноста“, изјави Роберт Инклар за Euronews Business.

„Каде што работниците се попродуктивни, тие заработуваат повеќе, а тие повисоки плати директно влијаат на цената на сè што треба да се произведе и потроши локално – оброк во ресторан, фризура, посета на стоматолог, кирија, грижа за деца. Ништо од ова не може да се увезе, па затоа нивната цена едноставно ги следи локалните трошоци за работна сила.“

Инклар истакнува дека би било грешка да се мисли дека ова се однесува само на услугите. Тој забележува дека дури и стоките што изгледаат целосно тргувани – како што се храната на полиците во супермаркетите или парче облека – носат голема локална компонента: продавницата, персоналот, транспортот и киријата во просториите. Значи, локалните плати се исто така вклучени во цените на стоките, само помалку отколку за услугите.

Платите не се единствениот фактор

Тој исто така вели дека растојанието, дистрибуцијата, регулативата и самата граница сето тоа придонесува за трошоците, па затоа идентичните производи не завршуваат по идентични цени насекаде. Разликите во ДДВ и другите даноци на потрошувачка се дополнителен фактор.

„Затоа, поцелосна споредба го поврзува нивото на цените со платите или (расположливиот) приход, идеално во однос на куповната моќ, имајќи ги предвид разликите во девизниот курс и даноците“, рече тој.

Професорот Рајнер Маурер, пензиониран професор на Универзитетот во Форцхајм, нагласи дека нивоата на цените на земјите-членки на Европската монетарна унија покажуваат јасна позитивна корелација со БДП по глава на жител.

Со други зборови, најскапите земји во Европа имаат тенденција да бидат и најбогатите. Високите цени честопати одат рака под рака со повисоки приходи, поради што економистите велат дека нивоата на цените секогаш треба да се земат предвид заедно со куповната моќ. (Еуроњус)