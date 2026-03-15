Објавена „Пајажина“ од Раде Силјан со над седумдесет песни македонска родољубива поезија

По повеќе од половина век посветеност на поетската реч, еден од најистакнатите македонски поети на XX и XXI век, Раде Силјан, почнува нова творечка фаза во својата поезија. Здружението за уметност и култура на живеење „Дијалог“ ја објави неговата нова поетска книга „Пајажина“ – стихозбирка што се доживува и интерпретира како ново поглавје од поетската историја на нашата стварност.

– Во време кога катаден, одново, „Историјата наша / Посестрима на болката / Во векот од Бога даден / Ни отвора лути рани“, оваа поетска книга на Раде Силјан е настан за македонската книжевност, бидејќи „Блажен е зборот / На поетот буден / Во неговата песна“. А Силјан е постојано буден поет на нашата современост и оваа негова книга, всушност е најново поглавје од поетската историја на нашата стварност што тој ја (за)пишува повеќе од половина век. Но, за разлика од претходните негови поетски книги во коишто покрај јанѕите, речиси пророчки доминираат стравувањата, прашањата и опомените, во стиховите настанати во денови на загриженост дека „Во суден ден / И погано време / Ќе ги столчат и зборовите / За да се сотре семето / И да го снема племето“, доминантни се констатациите и поетските слики за веќе остварените поетски пророштва и за сторените грешки на родот што не ги разбра до крај опомените од претходните фази на неговото поетско промислување на суштината на времето што го живее(в)ме, истакнува меѓу другото во рецензијата, Иван Антоновски, упатувајќи на стихови на Силјан поместени во книгата.

„Пајажина“, се наведува во соопштенито од издавачот, содржи над седумдесет песни од новата творечка фаза на Силјан, при што забележлива е авторската строгост во изборот на песните и настојувањето книгата да има јасен концепт и внатрешна „и организираност што се препознатливи за овој поет. Како што е нагласено и во рецензијата, оваа стихозбирка не е само продолжение, туку е и нова вредност на посебниот силјановски вид македонска родољубива поезија и треба да биде прочитана од сите што стравуваме дека „Ќе разберат ли потомците / Зошто во животот трнлив / Место факел на векот / Развеавме шарени лаги.“

– Оваа поетска книга е и книжевно наследство за нашите внуци – исклучително вредно поетско сведоштво од времето во коешто се прашуваме Дали црн ѓавол / Се всели во луди глави / Или човекот безбожник / Ни вети лажни думи / И за векутума века / Нè бележи со знак пален / При свето име / Да живееме без име“, порачува Антоновски, цитирајќи и стихови на Силјан.

Раде Силјан (1950) е поет, критичар, есеист, книжевен истражувач, преведувач и антологичар. Автор е на 23 стихозбирки. Добитник е на највисоките признанија за поезија кај нас: наградите „Браќа Миладиновци“ на Струшките вечери на поезијата и „Ацо Шопов“ на Друштвото на писателите на Македонија. Носител е на државните награда „11 Октомври“ и „Свети Климент Охридски“ за животно дело во областа на уметноста. Поезијата на Раде Силјан во посебни книги е преведена на англиски, руски, грчки, турски, италијански, бугарски, српски, унгарски, полски, латински, романски, црногорски, влашки, словенечки, албански и бошњачки јазик. Добитник е на високи меѓународни признанија за поезија. Во два мандати беше претседател на Друштвото на писателите на Македонија, а влогот во македонскта култура го остварува и преку издаваштвото, и како основач на првата издавачка куќа во самостојна Македонија – „Матица македонска“.