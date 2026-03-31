Објавен конкурсот за доделување на државната награда „23 Октомври” во 2026 година

31/03/2026 12:21

Распишан е Конкурс за доделување на државната награда „23 Октомври“ во 2026 година, соопшти Министерство за култура и туризам.

Конкурсот ќе трае од  1 до 30 април 2026 година.

Со државната награда „23 Октомври“ се оддава највисоко признание за долгогодишни остварувања во областа на науката, културата, образованието, заштитата на државните интереси и промоција на државните приоритети,  вредности и културно-историското наследство на Република Северна  Македонија.

Државната награда се доделува на поединци, група творци, екипи, установи, трговски друштва и здруженија на граѓани.

Конкурсот и пријавата се достапни на веб-страницата на Министерството за култура и туризам.

Поврзани содржини

„Операта на шумските животни“ – детска интерактивна музичка претстава на 4 април во НОБ
Ќеиф ми е што со „Амадеус“ се враќам на сцената во МНТ, вели режисерот Александар Поповски
Изложба на Тања Балаќ „Телото што ја памти тишината“ во МСУ
„Патувањето на парите“- заедничка изложба на КИЦ Белград и турскиот Институт „Јунуз Емре“
Режисерот Александар Поповски доаѓа во Скопје за „Амадеус“
Бесплатни кино проекции на македонски филмови во Синеплекс
Љутков го посети Спомен-домот на Разловечкото востание: Заштитата е клучна во пресрет на јубилејот
Универзитетската библиотека донираше книги на КИЦ во Загреб

Најчитани