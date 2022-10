Нова неавторизирана биографија на Ентони Бурдејн ги открива неговите последни денови пред самоубиството

САД– Славниот готвач Ентони Бурдејн е тема на нова, неовластена биографија и генерира наслови – и груб одговор од неговата поранешна девојка, Азија Арџенто.

Четири години откако ѕвездата од „Parts Unknown“ почина со самоубиство на 61-годишна возраст, книгата „Down and Out in Paradise: The Life of Anthony Bourdain“ треба да биде објавена на 11 октомври со нов увид во последните денови на готвачот и раскажувачот. Авторот – новинарот Чарлс Лирсен, кој работел како писател/уредник во Newsweek, Sports Illustrated, People и Us Weekly – имаше пристап до лаптопот и телефонот на Бурдејн, составувајќи временска рамка за разлика од сè што сме виделе досега.

Девојката на Бурдејн во моментот на неговата смрт, италијанската актерка Арџенто, не беше интервјуирана за проектот и не е обожавателка, бидејќи огнената финална размена на текстови на парот е дел од наративот.

Зошто е ова голема работа?

Не се знаеше многу за тоа зошто популарната светска ѕвезда за храна – кој никогаш не се воздржуваше за борбите, со детали за употребата на дрога во неговиот Kitchen Confidential од 2000 година – си го одзеде животот. Во оваа книга се појавуваат размени на текст што Бордејн ги имал со Арџенто во неговите последни часови, во кои тој и рекол дека била „несовесна со моето срце“. Во претходните денови, актерката – член на движењето #MeToo и обвинител на Харви Вајнштајн, која подоцна се договори со сопствениот обвинител – беше фотографирана како се држи за рака со новинарот Хуго Клемент. Компјутерските податоци на Бурдејн открија дека тој го пребарувал името на Арџенто стотици пати во деновите пред неговата смрт, додека тие фотографии биле расфрлани низ веб-страниците на познатите личности. Новите информации – вклучувајќи и многу нови интервјуа – зборуваат за начинот на размислување на Бурдејн во тоа време.

Од каде дојде оваа нова информација?

„Њујорк тајмс“ известува дека Лирсен направил преку 80 интервјуа за книгата, како и прегледани датотеки, текстови и е-пошта извадени од уредите на Бурдејн, кои се дел од имотот на покојната ѕвезда. Отавија Бусија-Бурдејн, неговата 11-годишна сопруга од која во тоа време беше разделен (тие останаа доверливи, споделувајќи го неговото единствено дете), го надгледува имотот. Лерсен рече дека ги добил материјалите од доверлив извор, но „имотот не се спротивстави и јас не очекувам никакви приговори“. Бусија-Бурдејн е цитирана во книгата, сугерирајќи некаква соработка. Таа одби коментар за медиумот.

Што учиме?

Арџенто по смртта на Бурдејн изјави дека имале отворена врска. Сепак, извадок од книга во People детално објаснува колку се вознемирил кога, пет дена пред неговата смрт, Арџенто била фатена од папараците со Клемент во Рим, вклучително и во хотелот де Руси, каде Арџенто и Бурден имале историја на поминување време заедно.

Двојката, која започна да се забавува во 2016 година, откако се запозна на снимањето на епизодата од 8-та сезона од Parts Unknown во нејзиниот роден град Рим, се расправаа по телефон неколку дена пред неговата смрт, се вели во извадокот. Луѓето од продукцијата зборуваа за тоа како тој престанал да снима за да прима повици од неа и имало врескање . Тој беше опишан како „неверојатно вознемирен“ во тоа време.

Пријателот на Бурдјен, Ерик Риперт, беше со него во Кајзерсберг-Вињобл, Франција на снимањето, и тие уживаа во забавна ноќ еден ден пред да умре Бурдејн. Според книгата, Риперт, кој престојувал во соседната хотелска соба, таа вечер го ставил увото на ѕидот и му олеснало кога слушнал како Бурдеј рчи затоа што бил толку загрижен за него. Следниот ден – последниот на Бурдејн – борбите со Арџенто наводно продолжиле. Таа вечер, Бурдејн одби групна вечера и јадеше соло, јадејќи и пиејќи многу. Риперт таа вечер повторно го стави увото на ѕидот, но ништо не слушна.

Дополнително, книгата тврди дека Бурдејн бил изолиран на крајот од својот живот и во суштина исчезнал од животот на неговата 11-годишна ќерка. Книгата, исто така, тврди дека тој инјектирал стероиди, човечки хормон за раст и вијагра, така што неговата разлика во годините со Арџенто, 19 години помлад од него, била помалку очигледна. Исто така, се тврди дека пиел до точка на затемнување и посетувал проститутки.

СМС пораките

Во последните три дена од неговиот живот, историјата на прелистување на Бурдеј покажала дека тој го пребарувал „Asia Argento“ на Google неколку стотици пати. Вечерта пред да умре, тој наводно и пратил порака:

„Не сум злонамерен. Не сум љубоморен што си била со друг маж. Не те поседувам. Слободна си. Како што реков. Како што ветив. Моето срце. Мојот живот. [Hotel] de Russie… Само тоа боли“, моја А. Можеби тоа е во двата наши лика. Но, ти секогаш си искрена со мене. Сакам да бидам искрен со тебе. Тебе ти го овој дел од тебе. Се надевам дека нема да ми замериш. Но тоа е тоа боде. Мислев и мислам на се што сум ти кажал. Но, се надевам дека ќе ме смилуваш за овие чувства.”

Според книгата, италијанската актерка – која Бурдејн ја спаси од нејзината обврзница #MeToo, плаќајќи му на нејзиниот обвинител, Џими Бенет, 380.000 долари за правата на неговата фотографија во кревет со Арџенто кога имала 17 години – напишала: „Не можам, земи го ова“, критикувајќи ја неговата „идиотска посесивност“.

Тој одговори: „Ќе беше толку лесно да ми помогнавте овде. Ми требаше толку малку. Но, „f*** you“ е вашиот одговор“.

Кога таа продолжи да биде несимпатична (велејќи му „да се јави на лекар“ и велејќи дека е „жртвата овде“), тој одговори: „Мојата А. Не можам да верувам дека имаш толку малку наклонетост или почит за мене дека би биле без емпатија за ова“.

По снимањето следниот ден, објави Лирсен, Бурдејн повторно испратил порака со Арџенто – и тоа беше нивната последна размена на текстуални пораки. Тој праша: „Дали има нешто што можам да направам? на што таа одговори: „Престанете да ми ги разбивате топчињата“. Тој одговори: „Во ред“. Таа вечер се обесил.

Дополнително, во наративот се вклучени текстови од Бурдејн до Бусија-Бурдејн. Еден од нив ја одразува неговата борба со славата. На него пишуваше: „Ги мразам и моите обожаватели. Мразам да бидам познат. Ја мразам својата работа. Јас сум осамен и живеам во постојана неизвесност“.

Тој, исто така, се доверил за Арџенто, пишувајќи: „Се наоѓам себеси безнадежно вљубен во оваа жена“.

Одговор на книгата од семејството на Бурдејн и Арџенто

Додека Бусија-Бурдејн се чини дека соработува во некоја форма, братот на Бурдејн, Кристофер Бурдејн, му испратил писма на издавачот Сајмон и Шустер, нарекувајќи ја книгата навредлива, како и клеветничка фикција и побарал да не биде објавена додека не се поправат многу грешки. Кристофер изјави за NYT: „Секое нешто што го пишува за односите и интеракциите во нашето семејство како деца и како возрасни, го измислил или тотално погрешил“. Портпаролот на Simon & Schuster му одговори на братот на Бурдејн, велејќи: „Со сета почит, не се согласуваме дека материјалот во Книгата содржи клеветнички информации и стоиме на нашата претстојна публикација“.

Риперт, кој го најде Бурдејн мртов, изјави за NYT дека не дал информации за книгата, иако ја прочитал. Неговата оценка беше дека нашол многу неточности, но беше изненаден што содржеше интимни детали од деновите во Франција кои тој им ги откри само на неколку луѓе.

Лерсен разменил мејлови со Арџенто, која, како што рече, му го цитирала Оскар Вајлд: „Секогаш Јуда е тој што ја пишува биографијата“. Арџенто изјави за NYT дека не ја прочитала книгата и додаде: „Јасно му напишав на овој човек дека не може да објави ништо што му реков“.

Во четвртокот, Арџенто даде прилично изјава на социјалните мрежи, навидум одговарајќи на негативните наслови. Таа објави фотографија на која е во дуксер со поранешниот професионален бодибилдер Рони Колман заедно со зборовите „Престанете да ми ги уништувате топките“. Тие зборови, според книгата, биле нејзините последни зборови до Бурдејн.