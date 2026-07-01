Нов бран откази во „Мајкрософт“, илјадници луѓе ги губат работните места

„Мајкрософт“ се подготвува да објави нова рунда отпуштања како дел од своите напори за контрола на трошоците, според извори запознаени со работењето на компанијата. Се очекува отпуштањата да влијаат на илјадници работни места, вклучувајќи ги одделите за продажба и консултантски услуги и одделот за видео игри Xbox, објавува Business Insider.

Се очекува новиот бран отпуштања да биде помал од минатогодишниот. Овој пат, отпуштањата ќе влијаат на помалку од 2,5 проценти од 220.000 вработени во компанијата, според извори кои побараа да не бидат именувани поради чувствителноста на прашањето. Компанијата планира да ги објави отпуштањата следната недела, иако точниот датум може да се промени. Според еден од изворите, на некои од работниците погодени од отпуштањата ќе им бидат понудени нови работни места во компанијата веднаш.

„Мајкрософт“ во претходните години, исто така, го намали бројот на вработени на почетокот на новата фискална година, која започнува на 1 јули. Минатата година, компанијата отпушти 6.000 работници во мај и уште 9.000 во јули, што претставуваше околу 4 проценти од вкупната работна сила.

Овие планови ја одразуваат стратегијата на „Мајкрософт“ за намалување на трошоците, а воедно и зголемување на инвестициите во вештачка интелигенција. Компанијата е под притисок од Волстрит поради загриженоста дека вештачката интелигенција би можела да замени некои софтверски услуги, а со тоа и теоретски да биде дел од понудата на „Мајкрософт“. Вредноста на акциите падна за околу 19 проценти во изминатиот месец, што е најлошиот месечен пад од ерата на дот-ком.

Порано оваа година, „Мајкрософт“ започна програма за доброволно пензионирање, нудејќи пакети за отпремнина на вработените во Соединетите Држави на позиции на ниво 67 и подолу, кои имаа 70 години и имаа 70 години или повеќе работен стаж. Речиси 9.000 вработени, или околу 7 проценти од 125.000 работници на „Мајкрософт“ во Соединетите Американски Држави, ги исполнија условите.

Според еден извор, околу една третина од вработените кои ги исполнуваат условите ја прифатиле понудата, што е во согласност со очекувањата. Ова му овозможи на „Мајкрософт“ да го одржи овогодинешниот бран отпуштања помал од минатата година. Вработените во продажба чии плати се базираат на провизија беа исклучени од програмата, според интерен документ.

Отпуштањата на „Xbox“ се очекуваа откако новиот извршен директор на одделот за игри, Аша Шарма, повика на „ресетирање“ на бизнисот во интерен меморандум до вработените.