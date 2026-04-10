Ноа Вајл доби ѕвезда на Холивудската патека на славните

Честитки за Ноа Вајл! Познатиот телевизиски актер беше почестен со ѕвезда на Холивудската патека на славните во четврток, станувајќи 2.840-та позната личност што ја добива оваа чест.

Вајл се качи на подиумот за да размисли за својата кариера и за тоа колку е значајно да се добие ѕвезда на Алејата на славните како доживотен жител на Лос Анџелес. Роден и израснат во срцето на Лос Анџелес, Холивуд Булевар отсекогаш имал посебно значење за него.

„Одев горе-долу по оваа улица, скокајќи преку овие имиња 50 години, сонувајќи“, рече Вајл. „Имам историја горе-долу на оваа улица како никаде на друго место на Земјата, а денес, станувањето дел од таа историја е вистински сон од детството што се остварува. Колку што можам да се сетам, сакав да бидам дел од неа. Да бидам инициран во клубот и друштвото на шоуфолкови. Оние луди, разновидни поединци, тоа племе чудаци и ексцентрици, сонувачи и коцкари кои го сочинуваат овој бизнис.“

Вајл продолжи: „Го сакам повеќе отколку што можам да кажам. Тоа е сè што отсекогаш сум сакал да правам и единственото место каде што некогаш сум сакал да бидам. Тоа беше радоста на мојот живот свирејќи за вас, добредојден во вашите домови, станувајќи дел од вашата историја и вашата еволуција. И навистина сум почестен од оваа чест, задоволен и инспириран неизмерно од оваа церемонија и засекогаш ќе го негувам споменот на овој момент.“

На церемонијата на Вајл на Патеката на славните присуствуваа актерот од Чикаго Мед, Стивен Вебер, и ѕвездата од „Ѕвездени патеки: Следната генерација“, Џонатан Фрејкс, кои поединечно споделија срдечни говори за нивните децениски пријателства со ѕвездата од „Пит“.

„Пит не само што стана комерцијален и критички успех, туку претставата го допре длабокиот копнеж за нешто што во последно време е во недостиг: пристојност и емпатија“, рече Вебер за Вајл. „Тоа е тој и она што сака да го пренесе. Пристојност без обврски, етика без заговор и ценење на потребата од уметност во нашите секојдневни животи, а покрај тоа, тој ја ставил љубовта како приоритет во својот живот. Тој е одличен сопруг и одличен татко и прилично добар пријател.“

„Тој е бестрашен и самоуверен актер и вистински тимски играч. Тој е исто така ненаситен колекционер на сувенири, ненаситен читател и љубител на базени“, рече и Фрејкс за ѕвездата од „Ерна помош“. „Пит се катапултираше во ТВ кралското семејство со „The Wire“ и „Breaking Bad“ и „The Sopranos“, а сите награди и сите признанија што ги доби Ноа, вклучувајќи ја и оваа иконска ѕвезда на Холивуд Булевар, се добро заслужени и не можеа да му се случат на подобар човек.“

Илустрираната ТВ кариера на Вајл се протега три децении. Тој имаше 23 години кога ја доби својата пробивна улога како д-р Џон Картер во долгогодишната медицинска драма на NBC „Итна помош“ во 1994 година. Како најдолгогодишен член на екипата во серијата, Вајл се појавуваше во серијата 11 сезони до 2005 година. Тој освои пет последователни номинации за наградата Еми, три последователни номинации за наградата Златен глобус и четири награди за актер за неговата работа во медицинската драма. Но, Вајл не го закачи стетоскопот засекогаш.

Дваесет години откако заврши неговото време во „Итна помош“, Вајл почна да глуми како д-р Мајкл „Роби“ Робинич во познатата медицинска драма на HBO „Пит“, во која е и извршен продуцент. „Пит“ премиерно се емитуваше во 2025 година и го означи повторното обединување помеѓу Вајл и неговите соработници во „Итна помош“, продуцентот Р. Скот Гемил и шоуранерот и извршен продуцент Џон Велс. За неговата улога на д-р Роби, Вајл доби широки критички признанија, вклучувајќи ја и наградата за најдобар глумец во телевизиска серија – драма на годинешните награди „Златен глобус“ и наградата за најдобра машка улога во драмска серија на годинешните награди за актери.