Никол Кидман воодушеви во крваво-црвениот Шанел на Мет Гала 2026

Њујорк – Никол Кидман не е непозната на Мет Гала. Како шесткратна учесничка, ѕвездата, добитничка на Оскар разбира што е потребно за да се облече за првиот понеделник во мај – а оваа година, таа е и една од копретседателите на познатите личности. Затоа, не треба да биде изненадување што кога Кидман пристигна, таа носеше еден од најпривлечните комплети на вечерта.

Додека се појавуваше на тепихот на Мет, ѕвездата од „Марго има проблеми со пари“ носеше темноцрвен комплет од „Шанел“, кој беше целосно покриен со светкави светки, додека струкот и рабовите на ракавите беа скратени со обемно, разбушавено црвено крзно.

За да го комплетира својот изглед, Кидман носеше пар координирани потпетици , додека косата ѝ висеше во долги, свиленкасти бранови кои се протегаа до нејзиниот стомак.

Ова е четврта година по ред Кидман да присуствува на високопрофилната модна акција за собирање средства.

Минатата година, таа носеше црн фустан без прерамки од Баленсијага, кој беше закопчан на половината со два појаса во облик на ремен, украсени со машнички, и комбиниран со соодветни црни ракавици и чевли.

Иако ова е шести пат Кидман вкупно да присуствува на Мет Гала (нејзината прва покана беше во 2003 година), ова е исто така трет пат како копретседателка. Претходно, таа ја презеде улогата за гала-вечерата од 2003 година, каде што темата беше „Божица: Класичниот мод“, а во 2005 година, за настанот „Куќата на Шанел“.

Неодамна, за време на посетата на подкастот „Лас Културистас“, Кидман отворено зборуваше за нејзината титула копретседателка и нејзиниот партнер за вечерта: нејзината ќерка, Сандеј Роуз Кидман Урбан. „И ова е – мислам дека е трет пат како копретседателка – но да го направам тоа сега? Толку сум, толку среќна, а мојата ќерка Сандеј ќе дојде“, рече таа.

Сандеј почна да ја сака модата и полека се пробива во индустријата. За време на истото појавување во подкаст, Кидман со воодушевување зборуваше за љубовта на нејзината ќерка кон модата, додавајќи: „Тоа е нејзин, цел свет… и е неверојатно“.