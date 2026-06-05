Нема да има декларација од самитот ЕУ-Западен Балкан, причините се непознати

Најновите информации се дека нема да има Тиватска декларација, а причините за ова засега се непознати, објавува репортерот на Н1 која го следи самитот ЕУ-Западен Балкан.

Медиумите објавија дека постои француско-германски нон-пејпер, документот вчера го објави и Ројтерс, а во него се споменува постепено приклучување на земјите-кандидатки кон Европската унија, но останува да се види дали и тој ќе биде усвоен.

Претседателот на Европскиот совет, Антонио Кошта, објави на Икс дека е воодушевен што ја завршил својата посета на Западен Балкан во Тиват, по Денот на независноста на Црна Гора минатиот месец.

Според најавата, дискусиите на самитот ќе се фокусираат на политиката на проширување на ЕУ, регионалната стабилност и понатамошната интеграција на Западен Балкан во ЕУ.

Францускиот претседател Емануел Макрон и претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер лајен, имаа билатерална средба пред почетокот на самитот.

Четвртокот беше обележан со првата официјална посета на француски претседател на Црна Гора, при што Емануел Макрон го пофали напредокот што го постигна Подгорица на нејзиниот пат кон ЕУ. Претседателката на Европскиот парламент, Роберта Мецола, се обрати пред црногорското собрание. Добредојдето на лидерите го организираа синоќа претседателот Јаков Милатовиќ и премиерот Милојко Спаиќ.

Во неделите пред самитот, неколку лидери на ЕУ предложија реформи во процесот на пристапување во ЕУ за да се прилагоди на кандидатурата на Украина, како и на долгогодишните кандидатури за членство на Западен Балкан.

Деновите пред Самитот во Тиват, исто така, беа исполнети со контроверзии, кога група од 87 патници од Белград беа вратени од аеродромот во Тиват. Патниците, од кои некои се пријавени дека имаат криминално минато, се поврзани со владејачката Српска напредна партија. По неговото пристигнување во Тиват во четврток, претседателот на Србија, Александар Вучиќ, потврди дека нивното пристигнување било организирано од некој од СНС и рече дека тоа е „политичка грешка“, но тврдеше дека нивната единствена цел била да организираат собири во негова поддршка.